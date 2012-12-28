Задержанный пьяным и без прав водитель пытался откупиться от сотрудников Госавтоинспекции
Происшествия
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сегодня, 14:08
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Личность обнаруженного утопленника установлена
Полиция установила личность погибшего на реке Воронеж мужчины.
В пятницу спасателям позвонил мужчина и рассказал, что в районе дома №1 по улице Демьяна Бедного под лед провалился мужчина. Спасти его не успели. Найти труп сразу, в пятницу, тоже.
Тело подняли из воды только сегодня. Погибшим оказался 35-летний местный житель.
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