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сегодня, 09:36
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Липецкий экстрасенс рассказал, как разбогатеть в 2025 году

Накануне Старого Нового года экстрасенс Геннадий Невзоров рассказал о ритуале, который, по его мнению, поможет приманить деньги в 2025 году. Для ритуала, по словам экстрасенса нужна копилка с цифрами, карманы набитые монетами, и настрой на энергию денег.

— Энергия денег — это энергия связей. Мысленно соедините себя со всеми источниками доходов. Когда настроитесь, гоните деньги по этим каналам. Мир не любит, когда его меняют, он стремится к постоянству. Энергия денег по этим каналам пойдет к вам, — уверен Геннадий Невзоров.

При этом у каждого знака — должна быть своя технология. Земные знаки привлекают деньги через мателиальные средства, Водные знаки (Рыбы, Рак, Скорпион) — через технологии, Огненные знаки (Овен, Лев, Стрелец) — через энергию и желания, Воздушные знаки (Близнецы, Весы, Водолей) — через идеи.

Сам Геннадий много лет в новогоднюю ночь набивает карманы монетами. Однажды не провел ритуал — и год оказался финансово неудачным.
экстрасенс
деньги
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Комментарии (2)

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407 маршрут
28 минут назад
Ну тогда у населения будет возможность платить 100 рублей за проезд до Грязей
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Скептик
33 минуты назад
Если я свои карманы набью пятитысячными купюрами ,то мне и ритуал ни к чему ! А если карманы набить нечем,то сколько не пляши не появятся деньги по знаку зодиака к тому же.
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