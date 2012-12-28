Задержанный пьяным и без прав водитель пытался откупиться от сотрудников Госавтоинспекции
За 1 грамм наркотиков липчанину грозит до 10 лет колонии и до полмиллиона рублей штрафа
Общество
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сегодня, 09:36
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Липецкий экстрасенс рассказал, как разбогатеть в 2025 году
— Энергия денег — это энергия связей. Мысленно соедините себя со всеми источниками доходов. Когда настроитесь, гоните деньги по этим каналам. Мир не любит, когда его меняют, он стремится к постоянству. Энергия денег по этим каналам пойдет к вам, — уверен Геннадий Невзоров.
При этом у каждого знака — должна быть своя технология. Земные знаки привлекают деньги через мателиальные средства, Водные знаки (Рыбы, Рак, Скорпион) — через технологии, Огненные знаки (Овен, Лев, Стрелец) — через энергию и желания, Воздушные знаки (Близнецы, Весы, Водолей) — через идеи.
Сам Геннадий много лет в новогоднюю ночь набивает карманы монетами. Однажды не провел ритуал — и год оказался финансово неудачным.
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