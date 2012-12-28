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вчера, 16:42
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54-летний липчанин перевёл мошенникам 1,8 миллиона рублей

Мужчина хотел заработать на бирже.

8 января в Липецке в полицию обратился 54-летний мужчина, который с 10 декабря по 8 января общался с мошенниками. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, пытаясь заработать на бирже, липчанин перевёл ан указанные ему счета 1,8 миллиона рублей.

За время зимних каникул несколько человек обманули под предлогом продажи новогодних туров. 1 января в полицию обратилась 51-летняя женщина, которая накануне Нового года после переписки во «ВКонтакте» заплатила за тур выходного дня 12 000 рублей. Но продавец оказался мошенником.

2 января с аналогичным заявлением в полицию пришла 29-летняя женщина — она заплатила за несостоявшуюся поездку в Москву 6 000 рублей.

3 января с заявлением о мошенничестве обратилась жительница Измалково, которая нарвалась на мошенников при покупке дров через мессенджер. Она перевела злоумышленникам 17 000 рублей.

21-летняя жительница Льва Толстого хотела купить дорогой телефон через интернет. Предложение было выгодным: за гаджет просили 56 000 рублей. Девушка перевела эти деньги продавцу и даже сама оформила доставку по ссылке. Но товар она так и не получила.
мошенничество
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
1
сегодня, 00:26
Декабрь - самое время зарабатывать на инвестиционных вычетах и высокой ставке. А сейчас - на акциях.
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липецк
вчера, 23:17
Биржевик ты хренов!куда ж ты полез то?
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Житель
вчера, 20:49
Вся прелесть цифровизации ! Только кэш !
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Вопрос
вчера, 20:08
И чО? Так можно было?
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Вы
вчера, 20:00
о чем говорите ? Большинство мошенников находятся за пределами России,их полиция не достанет ! Просто мозги надо иметь ,а не пустую голову !
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Инна
вчера, 19:20
Не, ну а бороться то с ними как то надо, с мошенниками. Что толку от заявлений в полицию! Хоть раз они разрулили дело???
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Гостья1
вчера, 19:00
Не забываем ,что через смартфон мы в интернете со всеми данными ,где мошенникам доступ не проблема. А нам все новые и новые программы-зарегистрируйтесь,скачайте приложение и автоответчик для общения..... Кнопочный карманный надёжнее и память маленькая.......
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А шо
вчера, 18:23
Так можно було?
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Внушаемый
вчера, 18:13
Новый Год наступил, а на Манеже все те же ! Богатенькие инвесторы ,а также просто доверчивые и наивные люди ,которые ,наверное,до сих пор верят в сказки и что .Д,Мороз существует !
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Остап
вчера, 17:15
Бендер , рядом не стоял и буратино
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