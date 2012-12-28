54-летний липчанин перевёл мошенникам 1,8 миллиона рублей

Мужчина хотел заработать на бирже.

8 января в Липецке в полицию обратился 54-летний мужчина, который с 10 декабря по 8 января общался с мошенниками. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, пытаясь заработать на бирже, липчанин перевёл ан указанные ему счета 1,8 миллиона рублей.За время зимних каникул несколько человек обманули под предлогом продажи новогодних туров. 1 января в полицию обратилась 51-летняя женщина, которая накануне Нового года после переписки во «ВКонтакте» заплатила за тур выходного дня 12 000 рублей. Но продавец оказался мошенником.2 января с аналогичным заявлением в полицию пришла 29-летняя женщина — она заплатила за несостоявшуюся поездку в Москву 6 000 рублей.3 января с заявлением о мошенничестве обратилась жительница Измалково, которая нарвалась на мошенников при покупке дров через мессенджер. Она перевела злоумышленникам 17 000 рублей.21-летняя жительница Льва Толстого хотела купить дорогой телефон через интернет. Предложение было выгодным: за гаджет просили 56 000 рублей. Девушка перевела эти деньги продавцу и даже сама оформила доставку по ссылке. Но товар она так и не получила.