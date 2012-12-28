Сотрудник ЧОПа устроил стрельбу во дворе: ему вменяют хулиганство и угрозу убийством

В гостях у мужчины были 17-летняя и 16-летняя девушки.

В суд передано уголовное дело в отношении 39-летнего липчанина — сотрудника ЧОПа, обвиняемого сразу по двум статьям Уголовного кодекса: в хулиганстве и в угрозе убийством. Разведённый мужчина неудачно «пошутил» в компании своей дочери, которой на тот момент было 17 лет и её 16-летней подруги. Сейчас одной потерпевшей исполнилось 18 лет, второй — 17.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, эти события развернулись 10 апреля прошлого года во дворе частного дома на улице Кротевича в Липецке. В гости к мужчине пришла дочь с подругой. Липчанин выпил, вынес во двор газовый пистолет «ИЖ-79-8» и охолощенный автомат «АК-103», после чего, не объясняя причины, стал поочередно направлять оружие в сторону девушек. А потом выстрелил из автомата светозвуковым сигнальным патроном в сторону соседского участка. При этом ствол автомата он удерживал прямо между лицами дочери и ее подруги. После первого выстрела прозвучали ещё два — в воздух. Подруги плакали и просили его остановиться, но на просьбы и замечания пьяный мужчина не реагировал. Около 19 часов прозвучали ещё два выстрела из автомата «АК-103». Через два часа хозяин дома приставил газовый пистолет к виску дочери, высказывая при этом угрозу убийством. А потом снова выстрелил в воздух из автомата…Продолжая угрожать дочери физической расправой, мужчина также нанёс ей удар в висок прикладом автомата. Но та успела заслониться ладонью. На руке девушки остались ссадины и синяки. Эти травмы экспертиза расценила как не причинившие вред здоровью человека.Действия мужчины были квалифицированы следствием сразу по двум статьям Уголовного кодекса: по части второй статьи 213 УК РФ «Хулиганство, с применением предметов, используемых в качестве оружия» и части первой статьи 119 УК РФ «Угроза убийством».