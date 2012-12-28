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сегодня, 12:41
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Сотрудник ЧОПа устроил стрельбу во дворе: ему вменяют хулиганство и угрозу убийством

В гостях у мужчины были 17-летняя и 16-летняя девушки.

В суд передано уголовное дело в отношении 39-летнего липчанина — сотрудника ЧОПа, обвиняемого сразу по двум статьям Уголовного кодекса: в хулиганстве и в угрозе убийством. Разведённый мужчина неудачно «пошутил» в компании своей дочери, которой на тот момент было 17 лет и её 16-летней подруги. Сейчас одной потерпевшей исполнилось 18 лет, второй — 17.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, эти события развернулись 10 апреля прошлого года во дворе частного дома на улице Кротевича в Липецке. В гости к мужчине пришла дочь с подругой. Липчанин выпил, вынес во двор газовый пистолет «ИЖ-79-8» и охолощенный автомат «АК-103», после чего, не объясняя причины, стал поочередно направлять оружие в сторону девушек. А потом выстрелил из автомата светозвуковым сигнальным патроном в сторону соседского участка. При этом ствол автомата он удерживал прямо между лицами дочери и ее подруги. После первого выстрела прозвучали ещё два — в воздух. Подруги плакали и просили его остановиться, но на просьбы и замечания пьяный мужчина не реагировал. Около 19 часов прозвучали ещё два выстрела из автомата «АК-103». Через два часа хозяин дома приставил газовый пистолет к виску дочери, высказывая при этом угрозу убийством. А потом снова выстрелил в воздух из автомата…

Продолжая угрожать дочери физической расправой, мужчина также нанёс ей удар в висок прикладом автомата. Но та успела заслониться ладонью. На руке девушки остались ссадины и синяки. Эти травмы экспертиза расценила как не причинившие вред здоровью человека.

Действия мужчины были квалифицированы следствием сразу по двум статьям Уголовного кодекса: по части второй статьи 213 УК РФ «Хулиганство, с применением предметов, используемых в качестве оружия» и части первой статьи 119 УК РФ «Угроза убийством».
стрельба
конфликт
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
И
2 минуты назад
Кто этому неадеквату разрешение на оружие выдал ?
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Александр Н.
5 минут назад
Вот такие у нас служат в Чопе и кто их туда принимает.
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Бес.
12 минут назад
Предлогаю увеличить сотрудников Россгвардии до огромных размеров и только, что бы они охраняли школы и садики.
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ПредлОгаю
8 минут назад
Вернуть тебя в школу..
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Добро
37 минут назад
Девушка пришла в гости к отцу - что здесь плохого? А вот то, что этот урод оказался пьян и издевался - наказать его за это. Ещё один психопат. И да, наверно, новогодние праздники сказались в апреле месяце.
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дочка пришла к отцу
42 минуты назад
и спросила кроха.что такое хорошо и что такое плохо
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...
сегодня, 12:57
А что, оружие не сдается после смены? Его домой уносят? И зачем дочь пришла к пьяному папаше да еще с подругой...
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Ветеран
сегодня, 13:02
Оружие сохранилось со времен работы в правоохранительных органах
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Ты серьёзно?
54 минуты назад
Оружие сохранилось со времен работы в правоохранительных органах газовый пистолет «ИЖ-79-8» и охолощенный автомат «АК-103» это табельное оружие полиции?
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Предлагаю
сегодня, 12:47
Чопы упразднить,а увеличить вневедомственную охрану,т.е.Росгвардию.
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