«Чапай, чапай!»: рыбак снял на видео переходящую по льду водоема енотовидную собаку
Сегодня в Липецке: клип с «Мисс Липецка» 1990-х, хулиганство продолжается, начало празднования Рождества
Сегодня в Липецке: клип с «Мисс Липецка» 1990-х, хулиганство продолжается, начало празднования Рождества
«Чапай, чапай!»: рыбак снял на видео переходящую по льду водоема енотовидную собаку
Погода в Липецке
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12 минут назад
В Липецкой области еще один морозный день
А уже 7 января вернется потепление.
Среднесуточные температуры воздуха составят: 6 и 7 января – 2-5 градусов мороза, что на 2-5 градусов выше нормы, 8 января – 3 градуса тепла, что на 10 градусов выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 января в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 8-13 м/сек. Температура ночью – от -4 до -9 градусов, днем – от 0 до -5.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью от -6 до -8 градусов, днем – от -2 до -4 градусов.
День 6 января стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1935 году – 32 градусов мороза.
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