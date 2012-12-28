В Липецкой области еще один морозный день

А уже 7 января вернется потепление.

6 января Липецкая область будет находиться в области повышенного атмосферного давления – существенных осадков не ожидается. 7 и 8 января с северо-запада на восток будет перемещаться очередной циклон, который принесет осадки в виде снега, переходящего в мокрый снег и дождь.Среднесуточные температуры воздуха составят: 6 и 7 января – 2-5 градусов мороза, что на 2-5 градусов выше нормы, 8 января – 3 градуса тепла, что на 10 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 января в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 8-13 м/сек. Температура ночью – от -4 до -9 градусов, днем – от 0 до -5.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью от -6 до -8 градусов, днем – от -2 до -4 градусов.День 6 января стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1935 году – 32 градусов мороза.