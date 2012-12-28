«Чапай, чапай!»: рыбак снял на видео переходящую по льду водоема енотовидную собаку
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«Чапай, чапай!»: рыбак снял на видео переходящую по льду водоема енотовидную собаку
Сегодня в Липецке: клип с «Мисс Липецка» 1990-х, хулиганство продолжается, начало празднования Рождества
Спорт
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30 минут назад
«Летающая липчанка» выиграла Кубок белгородского губернатора
Супруги Королёвы монополизируют липецкие прыжки в высоту.
В секторе для прыжков в высоту чемпионка России-2023 покорила все высоты вплоть до 190 см, причём все – с первых попыток! Конкурентки уже тогда заметно отстали от липчанки, но та для убедительности решила штурмовать высоту в 193 см, которая является личным рекордом Кристины. Однако на этот раз взять ей не удалось.
Королёва с результатом 190 см была объявлена победительницей соревнований, второе и третье места заняли местные спортсменки Ангелина Быковская и Арина Крылаткова, у которых соответственно 183 и 177 см.
Кристина Королёва
Штурмовала высоту и 18-летняя липчанка Полина Березнева, в итоге оставшись на 4-м месте – 170 см. Любопытно, что недавно перспективная спортсменка сменила ушла от тренера Ирины Трухиной и начала заниматься у супружеской пары Максима и Кристины Королёвых, т.е. в Белгороде конкурировала со своим новым тренером. Личный рекорд Полины – 190 см, получается, что первый блин вышел комом – хуже сразу на 20 см.
У мужчин соревнования прыгунов в высоту выиграл наш земляк Сергей Смородников 0 единственный кто преодолел рубеж в два метра, остановившись на показателе 206 см. Три попытки на 209 см оказались неудачными. Второе и третье места поделили Максим Королёв и белгородец Михаил Шутко, у обоих – 193 см.
Любопытно, что и Смородников теперь тренируется у Королёвых и он тоже в Губкине соревновался со своим тренером.
Королёв, основной специализацией которого является десятиборье, завоевал и вторую медаль – «бронзу» в пряжках в длину. Здесь его результат – 6,68 метра. Дальше прыгнули победитель Юрий Ожгибесов из Воронежа — 7,63 и Артём Примак из Краснодара — 7,20.
Фото: соцсети
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