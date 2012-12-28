«Летающая липчанка» выиграла Кубок белгородского губернатора

Супруги Королёвы монополизируют липецкие прыжки в высоту.

Королёва с результатом 190 см была объявлена победительницей соревнований, второе и третье места заняли местные спортсменки Ангелина Быковская и Арина Крылаткова, у которых соответственно 183 и 177 см.









Кристина Королёва



Королёв, основной специализацией которого является десятиборье, завоевал и вторую медаль – «бронзу» в пряжках в длину. Здесь его результат – 6,68 метра. Дальше прыгнули победитель Юрий Ожгибесов из Воронежа — 7,63 и Артём Примак из Краснодара — 7,20.







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