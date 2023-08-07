Спорт

53 минуты назад

Допрыгнула! Кристина Королёва выиграла чемпионат России, опередив олимпийскую чемпионку

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#Лёгкая атлетика #Кристина Королёва
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Допрыгнула! Кристина Королёва выиграла чемпионат России, опередив олимпийскую чемпионку

Первой липчанку поздравила с победой сама Мария Ласицкене.

Липецкая прыгунья в высоту Кристина Королёва добилась наивысшего результата в своей карьере. В Челябинске 32-летняя спортсменка впервые выиграла чемпионат России в прыжках в высоту, при этом позади осталась выдающаяся отечественная прыгунья современности олимпийская чемпионка Токио Мария Ласицкене.

Королёва была заряжена на борьбу, как никогда. Она последовательно с первых попыток преодолевала планки на высоте 180, 183, 189 см. Но для того, чтобы занимать достойные места в России, нужно прыгать выше 190 см. Кристина заявила 191 см и… тоже взлетела вверх, словно птица, взяв высоту с первой попытки.

Это была уже серьёзная заявка на победу, но Кристина не успокоилась и на этом, взявшись штурмовать 193 см, что равняется её личному рекорду. Однако небольшая ошибка в решающий миг не позволила взять эту высоту.

Тем не менее, и результата в 191 см на этот раз хватило для чемпионства. Второе место заняла Аделина Андреева (Московская/Самарская обл.), которая тоже взяла 191 см, но уступила Королёвой по числу попыток. Медаль за 3-е место досталась Наталье Спиридоновой (Москва/Псковская обл.) – 189 см.

Лучше всех в секторе для прыжков в высоту выступила представительница Белоруссии Карина Демидик, взявшая аж 197 см, но она выступала в чемпионате России вне конкурса.

Что же касается Ласицкене, представляющую на внутренних соревнованиях Москву и Кабардино-Балкарию, то у неё прыжки не пошли. В итоге именитая спортсменка с результатом 186 см заняла только 7-е место (на Олимпиаде было 204 см).

Кстати, именно олимпийская чемпионка первой поздравила липчнку с победой.

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Ласицкене обняла свою неизменную соперницу, которая перестала быть «вечной второй».

- Раньше меня преследовали неудачи именно на чемпионатах России, хотя я подходила к ним в хорошей форме, – рассказала счастливая победительница, - Но тут понимала – нужно прыгать здесь и сейчас. До отметки 191 см была предельно собрана, улучшала результаты. Затем поняла, что победа в кармане, на 193 уже расслабилась прыгала в удовольствие, хотя жаль, что не удалось взять высоту.

Фото ВФЛА (vk.com/rusaf_official) Фотографы Евгений Шерягин и Павел Табарчук

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#Лёгкая атлетика #Кристина Королёва
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