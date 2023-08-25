Королёва – королева: липчанка опять обошла олимпийскую чемпионку, повторив личный рекорд

Успех в Екатеринбурге принёс Кристине 300 тысяч рублей и титул «Королевы российского спорта».

32-летняя липецкая прыгунья в высоту Кристина Королёва переживает золотую пору своей карьеры. Две недели назад она выиграла чемпионат России, совершив, казалось,невозможное – опередила олимпийскую чемпионку Токио Марию Ласицкене.

А теперь Кристина вновь обошла титулованную соперницу, а также всех остальных и выиграла в Екатеринбурге финал серии «Королёва российского спорта». «Номер первый» в российских прыжках в высоту теперь, судя по последним результатам, не Ласицкене, а Королёва!

Борьба в Историческом сквере в центра города вышла феерической. Кристина, как автомат, щёлкала прыжки – 175, 180 и 185 см с первых попыток, затем 188 см и 191 см – со вторых.



Кристина Королёва: красота и совершенство полёта



После этого Королёва вышла в лидеры вместе с Ласицкене, а спортсменка из Белоруссии Карина Демидик взяла 191 см с третьей попытки. Остальные участницы уже выбыли из борьбы, а сильнейшее трио приступило к делёжке медалей.



У Ласицкене решающие прыжки не задались



В следующий раз планка была установлена уже на отметке 193 см – именно эта высота и является личным рекордом Кристины, ей вновь требовалось совершить один из лучших прыжков в жизни. И с третьей попытки Королёва взяла высоту! Следом за ней третью попытку использовала и Демидик.



Карина Демидик...

... И неожиданный ракурс её прыжка



А Ласицкене заключительную попытку перенесла на 195 см, но потерпела неудачу.



Ходили на 195 см и Королёва с Демидик, но обе потерпели неудачу, хотя Кристина была очень близка к новому личному рекорду.

В итоге в зачёт липчанке пошли 193 см, по наименьшему числу всех попыток она обошла показавшую такой же результат Демидик, а Ласицкене осталась третьей – 191 см. Помимо медали и титула королевы Королёва получила и призовые – 300 тысяч рублей.



Триумф Кристины Королёвой!





Олимпийская чемпионка немного расстроена



- Было очень сложно выходить на этот старт, - рассказала после своего очередного триумфа спортсменка. – Титул чемпионки России обязывал. Очень не хотелось уступать нашей гостье (в чемпионате России белоруска Демидик прыгнула даже выше Королёвой, но там она выступала вне конкурса, прим.), я настраивалась. Хотелось взять и 195 см – была близка: во второй и третьей попытках «взлетела» как надо, но падала на планку сверху. Но ничего, я довольна.





Фото и видео Всероссийской федерации лёгкой атлетики