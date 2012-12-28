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Общество
«Чапай, чапай!»: рыбак снял на видео переходящую по льду водоема енотовидную собаку
Погода в Липецке
«Убийцу Кондрата» заключили под стражу
Происшествия
В Липецкой области снег и до -5
Погода в Липецке
В Мирном горит дом
Происшествия
Небо под Липецком вновь сияло
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Происшествия
Читать все
Общество
447
сегодня, 09:12
1

Небо под Липецком вновь сияло

Природную аномалию вызвала вчерашняя магнитная буря.

Очередное северное сияние могли наблюдать минувшей ночью жители села Коренёвщено Добровского района.

Фото и видео в редакцию прислала ценительница прекрасного и местная жительница Светлана Кошкарова. Как выяснилось, вчера была сильная магнитная буря и яркие фиолетовые вспышки на небе можно было наблюдать и в центральной части России.

Это уже не первое полярное сияние в наших широтах в этом году. Характерное для северных регионов явление жители Липецкой области видели в новогоднюю ночь, а до этого – больше десяти раз в 2024 году, что стало рекордом за всю историю наблюдений.
Северное сияние
магнитная буря
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Комментарии (1)

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Металлург
37 минут назад
Мы шлак сливали.
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