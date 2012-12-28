«Чапай, чапай!»: рыбак снял на видео переходящую по льду водоема енотовидную собаку
«Чапай, чапай!»: рыбак снял на видео переходящую по льду водоема енотовидную собаку
Общество
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сегодня, 09:12
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Небо под Липецком вновь сияло
Природную аномалию вызвала вчерашняя магнитная буря.
Фото и видео в редакцию прислала ценительница прекрасного и местная жительница Светлана Кошкарова. Как выяснилось, вчера была сильная магнитная буря и яркие фиолетовые вспышки на небе можно было наблюдать и в центральной части России.
Это уже не первое полярное сияние в наших широтах в этом году. Характерное для северных регионов явление жители Липецкой области видели в новогоднюю ночь, а до этого – больше десяти раз в 2024 году, что стало рекордом за всю историю наблюдений.
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