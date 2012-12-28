Инспекторы ГАИ будут дежурить в местах массовых гуляний и искать пьяных водителей

В новогодние каникулы меры контроля будут усилены.



В новогодние каникулы инспекторы ДПС проводят массовые проверки и специальные профилактические мероприятия для выявления водителей, которые рискнули сесть за руль после употребления алкоголя.Как сообщает Госавтоинспекция Липецкой области со ссылкой на федеральных коллег, одними из главных точек для такой работы станут места массовых гуляний, в том числе территории перед площадями, у торгово-развлекательных центров, вблизи катков, парков и других мест, где запланировано проведение праздничных событий.Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой своевременно сообщать о пьяных водителях в полицию.