Общество
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сегодня, 10:47
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Инспекторы ГАИ будут дежурить в местах массовых гуляний и искать пьяных водителей
В новогодние каникулы меры контроля будут усилены.
Как сообщает Госавтоинспекция Липецкой области со ссылкой на федеральных коллег, одними из главных точек для такой работы станут места массовых гуляний, в том числе территории перед площадями, у торгово-развлекательных центров, вблизи катков, парков и других мест, где запланировано проведение праздничных событий.
Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой своевременно сообщать о пьяных водителях в полицию.
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