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сегодня, 16:08
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В Усманском районе возбуждено уголовное дело по факту аварии с погибшей девочкой

16-летняя девушка была пассажиром опрокинувшейся в кювет машины.

1 января в Усманском районе около 2 часов ночи на автодороге Липецк-Октябрьское-Усмань в районе поворота на село Дрязги перевернулся автомобиль, в котором погибла 16-летняя девушка, о чем ранее писал GOROD48.

За рулем автомобиля «Дэу Нексия» был 20-летний водитель (по данным GOROD48, муж старшей сестры погибшей). Он не справился с управлением, машина слетела с дороги и опрокинулась. В результате аварии пострадали еще трое пассажиров, двое из которых — подростки. 15-летний мальчик и 13-летняя девочка были доставлены в больницу Усмани. После осмотра врачами подростков отпустили на амбулаторное лечение. Также травмы в аварии получил еще и 18-летний пассажир машины.

— Органами предварительного следствия возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 264 УК РФ. Организован комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств преступления, причин и условий дорожного происшествия, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
ДТП
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Лиза
49 минут назад
А в каком состоянии был водитель? И куда он поехал с подростками в такое время?
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Ну
27 минут назад
Новогодняя ночь, подростки ехали в гости или домой возвращались. Между сёлами ночью общественный транспорт не ходит.
Ответить
да уж
57 минут назад
А где была его жена в это время?
Ответить
НГ
сегодня, 16:25
Чё-то много людей в машине было .
Ответить
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