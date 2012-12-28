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Происшествия
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сегодня, 16:08
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В Усманском районе возбуждено уголовное дело по факту аварии с погибшей девочкой
16-летняя девушка была пассажиром опрокинувшейся в кювет машины.
За рулем автомобиля «Дэу Нексия» был 20-летний водитель (по данным GOROD48, муж старшей сестры погибшей). Он не справился с управлением, машина слетела с дороги и опрокинулась. В результате аварии пострадали еще трое пассажиров, двое из которых — подростки. 15-летний мальчик и 13-летняя девочка были доставлены в больницу Усмани. После осмотра врачами подростков отпустили на амбулаторное лечение. Также травмы в аварии получил еще и 18-летний пассажир машины.
— Органами предварительного следствия возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 264 УК РФ. Организован комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств преступления, причин и условий дорожного происшествия, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
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