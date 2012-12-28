В Липецкой области потеплеет до +6

2 января 1971 года воздух в Липецке прогрелся до 7 градусо выше нуля.

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов — временами ожидаются небольшие снег, мокрый снег и дождь, западный ветер местами будет усиливаться до 17 м/сек.Среднесуточные температуры воздуха составят: 2 и 3 января: 2-3 градуса тепла, что на 7-9 градусов выше нормы, 4 января — 2 градуса мороза, что на 5 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 января в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью от -1 до +4, днем — от +1 до +6 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью от 0 до +2 градусов, днем — от +3 до +5 градусов.2 января был самым теплым в Липецке за всю историю метеонаблюдений в 1971 год. Тогда в городе было +7. Самым холодным 2 января было в 1957 году — 27 градусов ниже нуля.