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44 минуты назад
3

В Липецкой области потеплеет до +6

2 января 1971 года воздух в Липецке прогрелся до 7 градусо выше нуля.

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов — временами ожидаются небольшие снег, мокрый снег и дождь, западный ветер местами будет усиливаться до 17 м/сек.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 2 и 3 января: 2-3 градуса тепла, что на 7-9 градусов выше нормы, 4 января — 2 градуса мороза, что на 5 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 января в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью от -1 до +4, днем — от +1 до +6 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью от 0 до +2 градусов, днем — от +3 до +5 градусов.

2 января был самым теплым в Липецке за всю историю метеонаблюдений в 1971 год. Тогда в городе было +7. Самым холодным 2 января было в 1957 году — 27 градусов ниже нуля.
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Дворник.
7 минут назад
Хорошо кагда нет снега убирать не надо. И машины не буксуют.
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Брехуны!
12 минут назад
День назад тоже чамое писали! А по факту погода в минусе!
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Житель
17 минут назад
Да это просто сказка чудо а не зима !
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