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Происшествия
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сегодня, 11:39
В лобовом столкновении под Липецком погиб водитель «Лады Калины»
Еще четверо пассажиров участников ДТП, в том числе 11-летний ребенок, получили травмы.
В селе Гудово на автодороге Липецк-Доброе-Чаплыгин за 1 час 15 минут до боя Курантов 44-летний водитель на «Ладе Калине» выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль «Ниссан Альмера». В результате ДТП водитель «Лады» от полученных травм скончался на месте. Трое пассажиров отечественного автомобиля, в том числе 11-летний ребенок, получили травмы. Также в больницу с места аварии доставили пассажира автомобиля «Ниссан Альмера».
Еще одно ДТП с участием молодых людей случилось в 01:17 в районе дома 81 по улице Коммунаров в Ельце. Водитель автомобиля «Лада Приора» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил двух человек. которых с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Одному из травмированных – 18 лет, другому – 19.
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