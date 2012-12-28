С Нового года пополнить транспортные карты наличными через банковские терминалы будет невозможно
В липчанина бросили кусок плитки из-за замечания о передвижении на «ГАЗели» по тротуару
Ситуацию с избиением подростков в Ленино взял на контроль уполномоченный по правам ребёнка
Общество
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23 минуты назад
В Липецке начинаются предновогодние пробки
Несмотря на то, что сегодня полноценный рабочий день, многие уже в обед отправились домой, за покупками или поздравлять коллег.
Судя по «Яндекс картам», сейчас заторы образовались на площади Победы, улицам Валентины Терешковой, Неделина, Доватора, Водопьянова, Катукова, Советской и Фрунзе. Водителей просят быть внимательнее на дорогах и выбирать альтернативные маршруты.
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