В Липецке начинаются предновогодние пробки

Несмотря на то, что сегодня полноценный рабочий день, многие уже в обед отправились домой, за покупками или поздравлять коллег.

Сегодня — последний рабочий день этого года. Причём он не является сокращенным, поскольку его перенесли с полноценного рабочего дня 30 декабря, чтобы увеличить новогодние праздники. Тем не менее, судя по всему, многие уже к обеду завершили работу и отправились по своим делам: домой, за покупками или поздравлять партнёров по бизнесу. В результате в Липецке начались предновогодние пробки.Судя по «Яндекс картам», сейчас заторы образовались на площади Победы, улицам Валентины Терешковой, Неделина, Доватора, Водопьянова, Катукова, Советской и Фрунзе. Водителей просят быть внимательнее на дорогах и выбирать альтернативные маршруты.