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Общество
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48 минут назад
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63 тысячам липчан запретили выезд за границу
В преддверии новогодних праздников продолжается работа по ограничению должников в выезде за пределы страны.
«Постановления об ограничении на выезд должников за пределы России выносятся по различным категориям исполнительных производств: по взысканию алиментов, налогов, морального вреда, штрафов, назначенных судом и другим. Готовясь к поездке за границу, не забудьте проверить, есть ли у вас долги, чтобы не оказаться в ситуации, когда сумки собраны, билеты куплены, а из страны не выпускают. Проверить информацию о наличии долгов можно, воспользовавшись сервисом «Банк данных исполнительных производств» на официальном интернет-сайте Управления ФССП России по Липецкой области», — сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области.
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