63 тысячам липчан запретили выезд за границу

В преддверии новогодних праздников продолжается работа по ограничению должников в выезде за пределы страны.

С начала уходящего года Управлением ФССП России по Липецкой области вынесено около 63 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд должников из России. Благодаря этой мере судебными приставами взыскано 424 миллиона рублей.«Постановления об ограничении на выезд должников за пределы России выносятся по различным категориям исполнительных производств: по взысканию алиментов, налогов, морального вреда, штрафов, назначенных судом и другим. Готовясь к поездке за границу, не забудьте проверить, есть ли у вас долги, чтобы не оказаться в ситуации, когда сумки собраны, билеты куплены, а из страны не выпускают. Проверить информацию о наличии долгов можно, воспользовавшись сервисом «Банк данных исполнительных производств» на официальном интернет-сайте Управления ФССП России по Липецкой области», — сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области.