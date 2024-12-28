На улице Терешковой ранним утром сгорела «семерка»

Днем ранее рядом с машиной видели молодых людей.



Около 03:40 у дома № 3/3 по улице Терешковой в Липецке загорелся автомобиль «ВАЗ-2107».Огонь уничтожил салон и подкапотное пространство «семерки», которая стояла напротив местной парковки. Примечательно, что левыми колесами она стояла на земле, правыми — на асфальте, достаточно высокий бордюр — под серединой машины, а вокруг нее лежали кирпичи.По словам жильца дома, рядом с которым произошел пожар, «ВАЗ» несколько дней стоял в этом положении без колеса. А жилец соседнего дома рассказал, что днем ранее вокруг машины суетились молодые люди и ремонтировали мечту советского автолюбителя.