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На улице Терешковой ранним утром сгорела «семерка»
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Происшествия
279
39 минут назад
1

На улице Терешковой ранним утром сгорела «семерка»

Днем ранее рядом с машиной видели молодых людей.

Около 03:40 у дома № 3/3 по улице Терешковой в Липецке загорелся автомобиль «ВАЗ-2107».

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Огонь уничтожил салон и подкапотное пространство «семерки», которая стояла напротив местной парковки. Примечательно, что левыми колесами она стояла на земле, правыми — на асфальте, достаточно высокий бордюр — под серединой машины, а вокруг нее лежали кирпичи.

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По словам жильца дома, рядом с которым произошел пожар, «ВАЗ» несколько дней стоял в этом положении без колеса. А жилец соседнего дома рассказал, что днем ранее вокруг машины суетились молодые люди и ремонтировали мечту советского автолюбителя.

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Комментарии (1)

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Сначала новые
видимо
12 минут назад
кто-то решил стать автоэлектриком. экзамен сдал?
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