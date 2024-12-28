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Происшествия
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39 минут назад
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На улице Терешковой ранним утром сгорела «семерка»
Днем ранее рядом с машиной видели молодых людей.
Огонь уничтожил салон и подкапотное пространство «семерки», которая стояла напротив местной парковки. Примечательно, что левыми колесами она стояла на земле, правыми — на асфальте, достаточно высокий бордюр — под серединой машины, а вокруг нее лежали кирпичи.
По словам жильца дома, рядом с которым произошел пожар, «ВАЗ» несколько дней стоял в этом положении без колеса. А жилец соседнего дома рассказал, что днем ранее вокруг машины суетились молодые люди и ремонтировали мечту советского автолюбителя.
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