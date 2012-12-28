По поручению Александра Бастрыкина следком проведёт проверку инцидента в липецком колледже
С Нового года пополнить транспортные карты наличными через банковские терминалы будет невозможно
Общество
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28 минут назад
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С Нового года пополнить транспортные карты наличными через банковские терминалы будет невозможно
Пополнить баланс карты можно будет через кассиров в банке или при помощи приложения для пользователей транспортных карт.
Для пользователей транспортных карт будет доступно их пополнение в отделениях банков через кассы (через сотрудников банков с предъявлением удостоверяющего личность документа) или привычными безналичными способами — при помощи мобильного приложения для пользователей транспортных (в том числе социальных) карт. Через такое приложение можно не только пополнить баланс транспортной карты, но и посмотреть статус и маршрут поездки, во сколько ты сел в автобус и другую информацию.
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