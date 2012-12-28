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Общество
193
28 минут назад
5

С Нового года пополнить транспортные карты наличными через банковские терминалы будет невозможно

Пополнить баланс карты можно будет через кассиров в банке или при помощи приложения для пользователей транспортных карт.

С 1 января пополнить транспортные карты наличными через банковские терминалы будет невозможно. Как сообщает управление дорог и транспорта Липецкой области, запрет вводится не только в нашем регионе, а по всей стране из-за ужесточений требований федерального законодательства в части идентификации вносящих наличные в терминал пользователей.

Для пользователей транспортных карт будет доступно их пополнение в отделениях банков через кассы (через сотрудников банков с предъявлением удостоверяющего личность документа) или привычными безналичными способами — при помощи мобильного приложения для пользователей транспортных (в том числе социальных) карт. Через такое приложение можно не только пополнить баланс транспортной карты, но и посмотреть статус и маршрут поездки, во сколько ты сел в автобус и другую информацию.
транспорт
автобус
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
3 минуты назад
Кто деньги отмывает, тот общественным транспортом не пользуется.
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Гость
5 минут назад
Простым людям всё усложняют.
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Carlson
12 минут назад
Самый удобный способ оплаты проезда — обычная банковская карта. А ведь во многих городах изначально так и было! У нас же какие-то транспортные карты вводили. Кстати, сейчас есть ряд городов России, где повторяют наши ошибки; точно такие же, как у нас, терминалы устанавливают и вводят безналичный расчет с транспортными картами. Сейчас можно в банке заказать стикер, просто наклеить его на мобильный телефон и не иметь никаких забот а в случае маловероятной потери так же заблокировать как обычную карту.
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Даа
14 минут назад
Скоро с наличными деньгами из дома не выйдешь
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кит
21 минуту назад
пользуюсь банковской картой Мир - неудобств не испытываю !
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