С Нового года пополнить транспортные карты наличными через банковские терминалы будет невозможно

Пополнить баланс карты можно будет через кассиров в банке или при помощи приложения для пользователей транспортных карт.

С 1 января пополнить транспортные карты наличными через банковские терминалы будет невозможно. Как сообщает управление дорог и транспорта Липецкой области, запрет вводится не только в нашем регионе, а по всей стране из-за ужесточений требований федерального законодательства в части идентификации вносящих наличные в терминал пользователей.Для пользователей транспортных карт будет доступно их пополнение в отделениях банков через кассы (через сотрудников банков с предъявлением удостоверяющего личность документа) или привычными безналичными способами — при помощи мобильного приложения для пользователей транспортных (в том числе социальных) карт. Через такое приложение можно не только пополнить баланс транспортной карты, но и посмотреть статус и маршрут поездки, во сколько ты сел в автобус и другую информацию.