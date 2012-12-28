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сегодня, 13:23
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Зарплаты бюджетникам в Липецке подняли на 8,4%

Горсовет в последний раз увеличил бюджет 2024-го года и принял бюджет-2025.

Сегодня на сессии Липецкого горсовета депутаты в последний раз голосовали за поправки в бюджет уходящего года. Его увеличили по доходами и расходам почти на 50 млн рублей. Эти средства направлены на реализацию проекта «Мультиспортивная детская лига» (7,6 млн рублей), благоустройство города (1,7 млн рублей), обеспечение бесплатным горячим питанием детей участников СВО и финансирование муниципальных общеобразовательных организаций (36,9 млн рублей).

С учетом вносимых изменений бюджет Липецка на 2024 год составил по доходам 29 млрд рублей, по расходам — 29,2 миллиарда со 135-миллионным дефицитом.

На этой же сессии депутаты приняли и бюджет-2025. По параметрам он значительно меньше предыдущего: по доходам он составил 20,3 млрд рублей, по расходам — 20,8 миллиарда с дефицитом в размере 530 млн рублей. Председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова выразила надежду, что по ходу исполнения бюджета его доходы вырастут за счет увеличения, как собственных доходов муниципалитета, так и поступлений из вышестоящих бюджетов.

Среди расходов бюджета на следующий год — увеличение с 1 января на 8,4% должностных окладов отдельным категориям работников сфер образования, культуры, здравоохранения, определенных майскими указами президента РФ от 2012 года. Также депутаты продлили на следующий год муниципальную выплату в 500 тысяч рублей тем, кто подписал контракт на участие в СВО, попал туда по мобилизации или по призыву. Напомним, что на эти цели в городской казне предусмотрены по 80 млн рублей ежемесячно.

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Горсовет рекомендовал администрации Липецка в процессе исполнения бюджета в 2025 году предусмотреть при наличии средств дополнительно финансировать траты на строительство плавательных бассейнов, устройство сетей наружного освещения внутриквартальных проездов и пешеходных переходов, на установку камер наружного наблюдения на территории города, на сбор, вывоз и утилизацию опасных отходов при ликвидации обнаруженных веществ химической, радиационной опасности при возникновении ЧС.
бюджет
Липецкий горсовет
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
знающий
11 минут назад
Цены на ВСЕ поднялись на 40-50 %. Вы о чем???
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Ветеран
31 минуту назад
Инфляция 9,6-9,8%, пенсию подняли на 7,3%, зарплаты бюджетникам на 8,4%, а по закону все надо повышать на % инфляции.
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Ну
21 минуту назад
Не зарплату, а оклад. Оклады от 2800 до 6400, считаем...
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Партработник
32 минуты назад
Ещё есть время где можно купить хорошую икорку к новому году?
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старая песня
46 минут назад
премию перевели в оклад, дет сады 4% только
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Нищеброд
54 минуты назад
Спасибо. Я теперь от этой прибавки заживу на широкую ногу.
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Мажорка из Москвы
сегодня, 13:49
Лучше бы дорогу на нтс металлург 3 взяли на баланс и сделали проезд для людей нормальный. Ваши же автобусы там истрепятся
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