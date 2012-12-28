В Липецке появился «Орешник»

Так назвали свой ТОС жители домов по улицам Гагарина и Шкатова.



Сегодня в Липецке появилось территориальное общественное самоуправление под названием «Орешник». Так свое объединение назвали жители домов №№1 и 7 по улице Шкатова и дома №8 по улице Гагарина.На последней в этом году сессии депутаты проголосовали за такое название ТОС со смехом и шутками с отсылками к новым баллистическим ракетам.— Все, доклад окончен, — сказала после голосования председатель департамента развития территории мэрии Ольга Логинова.— После «Орешника» любой доклад будет закончен, — пошутил кто-то из депутатов.