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Сегодня в Липецке: игрушки из ваты, липчане конфликтуют на работе с коллегами и начальством
Общество
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28 минут назад
В Липецке появился «Орешник»
Так назвали свой ТОС жители домов по улицам Гагарина и Шкатова.
На последней в этом году сессии депутаты проголосовали за такое название ТОС со смехом и шутками с отсылками к новым баллистическим ракетам.
— Все, доклад окончен, — сказала после голосования председатель департамента развития территории мэрии Ольга Логинова.
— После «Орешника» любой доклад будет закончен, — пошутил кто-то из депутатов.
Фото google.com
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