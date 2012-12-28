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55 минут назад

Месть лидера Суперлиги

На два подвига в одном туре наши пока не тянут, но всё равно - молодцы.

Во второй игре в гостях у «Норильского Никеля» липецкая команда по мини-футболу не смогла повторить вчерашний подвиг и обыграть лидера Суперлиги. Сегодня победу праздновали северяне – 4:0.

На площадку у «Норникеля» вернулся отбывший дисквалификацию бразилец Нандо, отметившийся в итоге голевой передачей, а у липчан не вышел на паркет один из героев вчерашнего матча Иван Милованов.

Но не в этом причина сегодняшнего результата, а в том, что хозяева провели матч на редкость собрано, как и подобает команде, идущей на 1-м месте в главной лиге страны. Да и судьи сегодня не назначили ни одного пенальти в ворота северян (ирония), тогда как вчера их было аж три.
В первом тайме цели достиг лишь один удар – Дениса Поворова на 4-й минуте, а после перерыва отличились Алексей Ляпин (25-я), Ренат Шакиев (26-я) и Виктор Лейфельд (37-я).

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У ворот нашей команды сегодня было жарко

У липчан моменты были в основном в первом тайме но Артур Мелконян и Саяд Шакиев не использовали выходы один на один с голкипером.

Липецк по-прежнему в шаге от зоны плей-офф – на 9-м месте с 27 очками и отстаёт на 6 очков от «Кристалла» из Санкт-Петербурга, причём наша команда провела на 3 матча меньше. Теперь команда уходит на новогодние каникулы, а следующие матчи проведёт дома 8 и 9 января с «Синарой» из Екатеринбурга (5-е место).

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Самый колоритный игрок нашей команды африканец Янник сегодня тоже не сверкнул
Мини-футбол
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