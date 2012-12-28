Профессиональные диггеры впервые исследовали полукилометровый тоннель под улицей Московской
Спорт
87
55 минут назад
Месть лидера Суперлиги
На два подвига в одном туре наши пока не тянут, но всё равно - молодцы.
На площадку у «Норникеля» вернулся отбывший дисквалификацию бразилец Нандо, отметившийся в итоге голевой передачей, а у липчан не вышел на паркет один из героев вчерашнего матча Иван Милованов.
Но не в этом причина сегодняшнего результата, а в том, что хозяева провели матч на редкость собрано, как и подобает команде, идущей на 1-м месте в главной лиге страны. Да и судьи сегодня не назначили ни одного пенальти в ворота северян (ирония), тогда как вчера их было аж три.
В первом тайме цели достиг лишь один удар – Дениса Поворова на 4-й минуте, а после перерыва отличились Алексей Ляпин (25-я), Ренат Шакиев (26-я) и Виктор Лейфельд (37-я).
У ворот нашей команды сегодня было жарко
У липчан моменты были в основном в первом тайме но Артур Мелконян и Саяд Шакиев не использовали выходы один на один с голкипером.
Липецк по-прежнему в шаге от зоны плей-офф – на 9-м месте с 27 очками и отстаёт на 6 очков от «Кристалла» из Санкт-Петербурга, причём наша команда провела на 3 матча меньше. Теперь команда уходит на новогодние каникулы, а следующие матчи проведёт дома 8 и 9 января с «Синарой» из Екатеринбурга (5-е место).
Самый колоритный игрок нашей команды африканец Янник сегодня тоже не сверкнул
0
0
0
1
0
Комментарии