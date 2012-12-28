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26 минут назад
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Липчане получили огромные счета за электроэнергию по ОДН

В зависимости от площади квартиры — от двух до семи тысяч рублей.

Жильцы дома № 25/7 по улице Космонавтов получили неприятный новогодний подарок от компании «НОВИТЭН». За ОДН по электричеству им насчитали от двух до семи тысяч рублей, в зависимости от размера квартир.

Как рассказала GOROD48 одна из жительниц дома Галина Тищенко, ее соседи позвонили на горячую линию компании, где им пояснили, что выполнен перерасчет за ОДН сразу за три года: 2020, 2021 и 2022-й.

— Или «НОВИТЭН» пропустил сроки, или это чей-то просчет! Почему мы должны оплачивать чей-то просчет? — возмущается Галина Тищенко.

В пресс-службе компании «НОВИТЭН» GOROD48 лишь подтвердили то, что жильцам уже сообщили на горячей линии — плату начислили за фактическое потребление электроэнергии.

Добавив, что порядок начисления платы за электроэнергию потребителям за общедомовые нужды регулируется постановлением правительства РФ № 950 от 29.06.2020 года. Согласно этому постановлению, расчёт платы за ОДН в домах с непосредственным управлением (такой способ управления в доме № 25/7) производится по фактическому потреблению, определяемому показаниями общедомовых приборов учёта. До 1 июля 2020 года плату за электроэнергию рассчитывали по нормативам потребления.

— Домов, жильцы которых, выбрали непосредственный способ управления, много, требовалась проверка исходных данных для корректного начисления ОДН (надо было проверить площадь жилых и нежилых помещений, провести сверку с сетевой компанией и т. п.). За указанный период перерасчет на общедомовые нужды по фактическим показаниям был произведен по тарифам прошлых лет, — ответили в энергокомпании на вопрос, почему суммы за фактическое потребление не начисляли в предыдущие годы — тогда плата была бы существенно ниже.

То есть неприятные новогодние сюрпризы могут получить жильцы и других домов, если нажгли электричества больше, чем рассчитано по нормативу.

Жильцы дома № 25/7 решили не торопиться платить по счетам и обратились в Госжилинспекцию и прокуратуру. Но пока ответов не получили — у этих организаций есть месяц на то, чтобы рассмотреть обращения липчан.
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Комментарии (2)

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Как гость
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Мосякин
2 минуты назад
ответит вам отпиской
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Гость из Краснодара
8 минут назад
У нас в Краснодаре, никаких ОДЭНов нету.
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