Владимир Сериков: «Получаю большое удовольствие от работы, ведь многое получается»

Прошел год после нашего первого интервью с только что избранным председателем областного Совета депутатов Владимиром Сериковым, в котором самый молодой спикер заксобрания в России рассказал, что заставило его, выпускника МГИМО, уйти сначала в бизнес, а потом — в политику. И вот накануне 30-летия Владимира Серикова мы поговорили с ним о том, как был прожит этот тяжелый год.



— Мое. Работа мне нравится. Кажется, и результаты деятельности облсовета говорят, что многое получается. Например, уже не приходится говорить о высоком градусе напряженности, который еще недавно был в стенах заксобрания. Есть успехи в продвижении непарламентских проектов, которые мы ведем — они получают хороший отклик. Получаю, в общем, большое удовольствие от того, что на своем месте приношу региону пользу.— Это расхожее мнение совершенно не соответствует истине. Сессия — это верхушка айсберга. А есть еще аппаратная работа — это когда к нам заходит законопроект от правительства области, а после мы его с 80 замечаниями отправляем на доработку. Да-да, был и такой рекорд. То есть не у всякого законопроекта есть возможность быть принятым, пусть бы этого кто-то и сильно хотел. Мы всегда готовы помочь, подсказать, совместно поработать с коллегами из исполнительной власти. Принятию того или иного документа предшествует большая предварительная работа. Все то, что выносится на сессию, это уже выверенные законы, обеспеченные финансированием, прошедшие согласования с экспертными структурами, органами исполнительной власти, контрольно-надзорными ведомствами.Если говорить о «кассе», то лишь 11 наших парламентариев из 42-х, в том числе я, работают в облсовете на постоянной профессиональной основе. То есть получают за свою работу деньги из бюджета. Все остальные депутаты работают на совмещаемой основе. Они получают деньги по своему месту работы как промышленники, предприниматели, аграрии, врачи, педагоги. А вот в заксобраниях других субъектов депутатов на профессиональной основе намного больше, чем у нас.— Фильм этот не смотрел. Но о чем говорят жители области, знаю от них самих. Часть моей работы и вся работа моих коллег — это личные приемы и коллективные встречи с избирателями. На них люди открыто говорят о проблемах, задают вопросы, которые им интересны, которые их реально беспокоят. Лакмусовая бумажка того, что волнует липчан — моя страничка в «ВК». Я лично читаю все сообщения и отвечаю на них.— Их общее количество — под 11 тысяч. Правилами «ВКонтакте» число друзей не может превышать 10 тысяч. Дальше — все подписчики. Так что я уже и правда почти профессиональный блогер (смеется). Но мне еще далеко до Игоря Георгиевича — аудитория губернатора в соцсети в три раза больше моей. А вот в Telegram я в топе лидеров среди моих коллег, председателей заксобраний в России.— Если говорить об общих для всех россиян проблемах, то депутаты областного Совета как лидеры общественного мнения должны, объяснять действия власти, не давать распространятся фейкам или паническим настроениям, принимать законы, которые делают жизнь людей лучше. Да, к концу года прибавилось проблем, связанных с макроэкономикой: проседанием национальной валюты, ростом ключевой ставки Центробанка в ответ на рост инфляции, и, соответственно, ростом потребительских цен. Президент и правительство делают все, чтобы эти процессы как можно менее болезненно сказались на обычных людях. Власть оказалась в условиях, когда и инфляцию нельзя разгонять, и жестко регулировать цены, как это было в 90-е годы, неправильно.— Мы видим, что все ограничения, какие только можно было наложить на стратегические отрасли России, Запад уже сделал. Дальнейшие санкции уже носят вторичный или даже третичный характер. Полки в магазинах у нас не опустели. Иностранные предприятия перекупил отечественный бизнес со всеми их стандартами качества. «Иранизация» экономики, как выяснилось, не так и страшна. Мы продолжили свое развитие и как страна, и как регион. Уверен, что в итоге здравый смысл у наших западных партнеров возобладает. Они перестанут назло маме отмораживать себе уши, ведь их бизнес был крепко завязан на импорте из России разного сырья и углеводородов.Санкции, как оказалось, больно ударили по самим запретителям. Я свободно владею английским я читаю западную аналитику. И скажу, что западный бизнес зачастую не в восторге от происходящего. Например, колоссальные сложности испытывает сейчас немецкий автопром. Его конкурентоспособность сильно упала из-за того, что ранее он покупал относительно дешевые российские энергоносители. Сейчас немцы перешли на сланцевую нефть и сжиженный газ из США. Что дешевле — газ из трубы или газ, привезенный через океан на танкерах? Ответ понятен даже домохозяйке. И этим прекрасно воспользовался Китай. Теперь, с российскими углеводородами, китайский автопром на коне.— Придя в законодательную власть из бизнеса, убедился в том, что президент и правительство с 2014 года провели колоссальную работу по укреплению национальной экономики. Когда-то многие посмеивались над планом по импортозамещению, говорили, что он только на бумаге работает. Но сейчас понятно, что был проделан адский труд. В условиях тотальных санкций, в которые попала Россия, а их около 20 тысяч, наша экономика не схлопнулась. Более того, показывает темпы роста! То есть продолжавшийся десять последних лет тихий кропотливый труд по импортозамещению позволил нашей экономике продолжить развиваться в условиях почти полной изоляции в определенных отраслях.Санкции – это, конечно, вызовы. И не всегда полезные. На уровне региональной экономики мы столкнулись с определенными сложностями формирования доходов бюджета, ведь часть промышленников, АПК были ориентированы на экспорт. Санкции понизили спрос, колоссально усложнили логистику. Поэтому объем областного бюджета по расходам в этом году, 144 миллиарда рублей, останется рекордом. Расходы в проекте бюджета на следующий год будут скромнее: почти 121 миллиард.Но поводов для пессимизма нет. Мы сформировали бюджет, в котором защищены, то есть имеют источники финансирования, все наши социальные обязательства. Сохранен и так называемый бюджет развития, предусматривающий строительство ряда социально важных объектов. Дефицит бюджета обеспечен переходящими остатками этого года и льготными заимствованиями. И, кстати, есть умеренный оптимизм насчет того, что в течение года, как это обычно и происходит, наши доходы, и, соответственно, расходы вырастут. За счет поступлений от налога на прибыль, за счет субсидий, субвенций и дотаций региону от федерального центра. Липецкая область — один из лидеров по исполнению федеральных программ и национальных проектов. В этом году мы на эти цели получили 25 миллиарда рублей, а на следующий год нам уже подтвердили поступление 17 миллиардов.— Я искренне разделяю идеи плюрализма, многопартийности. Поэтому отвечу, что все дискуссии имеют смысл. Ведь те темы, которые поднимают коллеги из оппозиции, фокусируют внимание законодательной и исполнительной власти на имеющихся недостатках, стимулируют к решению проблем. Яркие выступления наших коллег не остаются незамеченными. Если в них есть доля конструктивизма, это находит отклик у других парламентариев.— Спорт был всегда в моей жизни с раннего детства. И сейчас, на должности спикера облсовета, пытаюсь планировать день так, чтобы 4-5 раз в неделю бывать в спортзале. Это важно как в плане поддержания формы, так и в плане самодисциплины. Кстати, я не первый, кто скажет, что концентрация внимания на штанге, тренажерах, ракетке для большого тенниса позволяет параллельно обдумывать разные производственные задачи. Спорт дает энергию, чистит мысли, позволяет, образно говоря, перезагрузиться.— Прямо сейчас, встав со стула, не менее 70 раз. Причем по-взрослому, с прямой спиной и руками, с касанием грудью пола.Если вернуться к вопросу о велосипеде, то задачка на следующий год — участие, если можно так сказать, в марафоне . Это дистанция «железного человека», как называют спортсменов, поделенная пополам. То есть два километра — плавание, 90 километров — велосипед, 21 километр — бег. И это — командные соревнования. Велосипед — это моя часть соревнований. Я поеду на велике…— Опыт (смеется). В этом и был прикол: я сколачиваю команду, оставляю за собой велосипед, ищу пловца и бегуна. Ты греби, а ты беги! Пошли готовиться!—Буду работать там, где Родина доверит. Пока мне очень интересно работать в своем регионе, как говорится, на земле. Я максимально погружен в ситуацию, понимаю, какое можно оказать воздействие на ту или иную проблему в короткой перспективе. Получаю большое удовольствие от работы, ведь многое удается решить. Есть положительная обратная связь от людей.— Скажу откровенно: мне пытались подыгрывать. Но не в семье (смеется). Это была принципиальная позиция моего деда Владимира Александровича Архипенко, директора завода «Энергия» и депутата областного Совета, и родителей — никаких преференций в жизни из-за семьи. Я почему-то запомнил одну историю, больше, конечно, по рассказу мамы. Она произошла еще в детском саду и за которую я до сих пор благодарен родителям.С детскими садами у меня как-то вообще не складывалось. В одном я с кем-то подрался, в другом я тоже по какой-то причине не ужился. И вот привели меня в третий, который был подшефным у завода, на котором мой дед работал директором. И в нем я провел ровно день. И вот почему. Воспитательница сразу спросила, что бы я хотел на обед. Я удивился, но ответил: «Сосиску и жареную картошку!» Потом всех детей повели в обычную столовую, а меня завели на кухню и дали картошку с сосиской. Затем мама пришла, видит, что все дети играют вместе, а меня отдельно отсадили с какими-то игрушками. Она все это увидела, узнала про мой отдельный обед и сказала, что я больше в этот детский сад не пойду. Я тогда не понял, почему, ведь это же был классный детский сад, все хорошо же (смеется). Еще раз повторю, что за этот урок я очень благодарен родителям. Что если бы меня погрузили в исключительность в детстве, то вырастили бы морального урода.Так что преференций у меня не было. Рос как все. Как все, проходил школу жизни. В футбольной секции боролся за место в стартовом составе. Пропустил как вратарь много голов — сидел на банке, сопли на кулак наматывал. Один сезон так промучился, но в следующем вытеснил из ворот парня покрупнее меня, закрепился в основе. В школе что-то свое отстаивал, не раз дрался, получал крепко от старшаков, домой приходил с синяками и разбитым носом. Родителей в школу постоянно вызывали, но они ни разу не пытались разобраться с моими обидчиками за моей спиной. Отец мне не раз говорил: ввязался в конфликт, не смог за себя постоять — твои проблемы! А в МГИМО, где я учился, вообще никто не знал «красного директора» Архипенко из Ельца (смеется).— Ответом не удивлю: победы в следующем году! Мы все этой целью сейчас объединены. Будет победа — все будет хорошо, мы тогда вернемся к мирной жизни.