Забившие по ошибке прохожего до смерти двое рецидивистов получили по восемь c половиной лет
Общество
1964
24.12.2024 13:20
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Избивших дворника ждёт суд
Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.
«По данным следствия, утром 16 июля этого года на улице Замятина друзья избили пожилого сотрудника управляющей компании. С места происшествия потерпевший госпитализирован. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, его здоровью был причинён вред средней тяжести», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Конфликт записали камеры наблюдения. Сначала молодые люди выпивали на лавочке в детском городке, затем один из них пошел в подъезд, а за ним направился дворник, явно недовольный тем, что троица оставила после себя. Через мгновение начинается драка.
На время следствия обвиняемые были арестованы. Если их вина будет доказана в суде — Тимуру Халматову и Алексею Тонкодубенко грозит до пяти лет лишения свободы.
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