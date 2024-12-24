Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Пропавший без вести лебедянец найден мертвым
Происшествия
Напавшие на преподавателя ОБЖ задержаны: один из них отчим его студентки
Происшествия
Личность скончавшейся в микрорайоне ЛТЗ женщины установлена
Происшествия
Забившие по ошибке прохожего до смерти двое рецидивистов получили по восемь c половиной лет
Происшествия
33-летняя врач отпущена из СИЗО под подписку о невыезде
Здоровье
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Из квартиры дома на улице Шкатова валит дым
Происшествия
Начальника почтового отделения будут судить за присвоение денег из кассы
Происшествия
В Липецкой области ночью выпадет снег, а днем «похолодает» до +2
Погода в Липецке
В Липецке капитально отремонтируют самую старую школу города
Общество
Читать все
Родные 19-летней девушки просят помощи для ее реабилитации
Происшествия
В Липецке осветили последний темный участок дороги на Грязи
Общество
Пьяный водитель съехал в кювет: у него конфисковали автомобиль «Митсубиси»
Происшествия
На улице Папина выявили бешеную кошку
Здоровье
В Липецке появился «Орешник»
Общество
В Липецкой области арестовано 6,7 тысячи немаркированных товаров
Общество
28-летняя липчанка покусала двоих полицейских — её оштрафовали на 100 000 рублей
Происшествия
Липецк полностью отказался от «Мечты»
Общество
Зарплаты бюджетникам в Липецке поняли на 8,4%
Общество
67-летней женщине удалили гигантскую кисту — размером 35 на 35 сантиметров
Здоровье
Читать все
Общество
1964
24.12.2024 13:20
10

Избивших дворника ждёт суд

Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.

️Отдел полиции № 2 завершил расследование уголовного дела по обвинению 21 и 22-летнего Тимура Халматова и Алексея Тонкодубенко  в нападении на 69-летнего дворника — работника УК «Университетская». Уголовное дело по пункту «г» части второй статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) передано в суд.

«По данным следствия, утром 16 июля этого года на улице Замятина друзья  избили пожилого сотрудника управляющей компании. С места происшествия потерпевший госпитализирован. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, его здоровью был причинён вред средней тяжести», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Конфликт записали камеры наблюдения. Сначала молодые люди выпивали на лавочке в детском городке, затем один из них пошел в подъезд, а за ним направился дворник, явно недовольный тем, что троица оставила после себя. Через мгновение начинается драка.

На время следствия обвиняемые были арестованы. Если их вина будет доказана в суде — Тимуру Халматову и Алексею Тонкодубенко грозит до пяти лет лишения свободы.
конфликт
побои
1
2
5
20
3

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Извините но,
вчера, 11:55
Средней тяжести это что? Что в итоге с дворником? Как его состояние сейчас? Будут ли эти отморозки платить семье для восстановления здоровья дедушки (если это возможно)?
Ответить
Месная
вчера, 11:54
Почему не учли, что эти пили на детской площадке? Не мужчины это, смотреть на эти блеяния противно.
Ответить
сажать
вчера, 10:26
никакой альтернативы быть не может. ни условок ни обязательных работ. только реальное лишение свободы.
Ответить
закрыть на полную
24.12.2024 19:21
если меньше, значит проплатят
Ответить
Теперь
24.12.2024 15:17
На СВО,там такие нужны.
Ответить
Теперь
24.12.2024 15:16
На СВО,там такие нужны.
Ответить
Деда
24.12.2024 16:55
Зачем они там нужны, стариков пинать.
Ответить
Лиза
24.12.2024 14:55
Я бы за такое дала наказание в разы больше!
Ответить
Житель
24.12.2024 14:52
Ключевое-если вина будет доказана. Подразумевается что отделаются лёгким испугом.Хотелось бы чтоб вину все же доказали.
Ответить
За
24.12.2024 14:22
хорошее поведение их быстро выпустят . За пинки по голове не такое наказание должно быть !
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru