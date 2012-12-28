Почта Деда Мороза приняла тысячу писем от липчан

Уже отправлены первые 350 ответов.

За месяц работы — с 18 ноября Почта Деда Мороза, которая работает в трех парках Липецка (в Нижнем парке, парке Металлургов и детском парке «Сказка») получила около тысячи писем.Как рассказал GOROD48 заместитель директора по культурно-досуговой деятельности МАУК «Культурные пространства Липецка» Дмитрий Дёмин, из Почты Деда Мороза в «Почту России» передана первая партия из 350 ответов.В письмах Деду Морозу липецкие дети достаточно часто просят скорейшего завершения военных конфликтов. Самые желаемые подарки — ватрушки, лыжи, щенки и котята, сладости, а также гаджеты — телефоны и планшеты. Один ребёнок попросил для бабушки лыжи, а для себя — «Роллс-Ройс». Правда, не указал, какой — игрушечный или настоящий.Судя по всему, пишут и взрослые. В одном письме было примерно следующее: «Дед Мороз, не могли бы вы ускорить популярный американский видеохостинг, а то больше не могу смотреть телевизор».Почта Деда Мороза отправляет ответы только жителям Липецка, по традиции много посланий приходит и из районов, и даже из других городов: из Воронежа, Тамбова.Написавшие Деду Морозу будут получать ответы до 1 февраля. А сами почтовые ящики в парках будут работать до 7 января.Разбирать почту Деду Морозу помогают «эльфы» и «гномы»: молодёжь Липецка, члены Совета лидеров, волонтёры. Все работают в фирменных красных колпаках.Самая большая сложность в этой работе — разобрать детский почерк. К сожалению, больше половины из тысячи писем оказались или без обратного адреса, или он указан неразборчиво, бывает, что указана квартира, а номер дома — нет.Почта Деда Мороза работает в парках Липецка пять лет. Авторы самых душевных и трогательных посланий иногда не только получают ответ от Деда Мороза — он может и прийти в гости. Так, два года назад ребёнок написал, что летом сгорел его дом, и с тех пор в семье нет телевизора — а это, как говорил почтальон Печкин, главное украшение новогоднего стола. Дед Мороз нашёл спонсоров и исполнил мечту о телевизоре.