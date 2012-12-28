Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Женщина влезла в мужскую драку, навешав тумаков сильному полу
Происшествия
Новогодний стол: как изменились цены за год
Общество
В воскресенье несколько домов центральных улиц отключены от водоснабжения из-за аварии
Общество
Тепло не уходит: в Липецкой области до +4
Погода в Липецке
Дело о 101-й розе раскрыли в Грязях
Происшествия
Сегодня в Липецке: последний рывок, художникам можно всё и кому поднимут зарплату в 2025 году
Общество
Туман — на всю ночь
Общество
В селе Ратчино во время пожара погиб 50-летний мужчина
Происшествия
Областной суд вынес приговор по делу о шпионаже: обвиняемому назначено 18 лет строгого режима.
Происшествия
37-летний липчанин исполосовал себя ножом
Происшествия
Читать все
Женщина влезла в мужскую драку, навешав тумаков сильному полу
Происшествия
Тепло не уходит: в Липецкой области до +4
Погода в Липецке
Туман — на всю ночь
Общество
Дело о 101-й розе раскрыли в Грязях
Происшествия
В воскресенье несколько домов центральных улиц отключены от водоснабжения из-за аварии
Общество
Сегодня в Липецке: последний рывок, художникам можно всё и кому поднимут зарплату в 2025 году
Общество
Областной суд вынес приговор по делу о шпионаже: обвиняемому назначено 18 лет строгого режима.
Происшествия
37-летний липчанин исполосовал себя ножом
Происшествия
Почта Деда Мороза приняла тысячу писем от липчан
Общество
В селе Ратчино во время пожара погиб 50-летний мужчина
Происшествия
Читать все
Общество
47
15 минут назад

Почта Деда Мороза приняла тысячу писем от липчан

Уже отправлены первые 350 ответов.

За месяц работы — с 18 ноября Почта Деда Мороза, которая работает в трех парках Липецка (в Нижнем парке, парке Металлургов и детском парке «Сказка») получила около тысячи писем.

Как рассказал GOROD48 заместитель директора по культурно-досуговой деятельности МАУК «Культурные пространства Липецка» Дмитрий Дёмин, из Почты Деда Мороза в «Почту России» передана первая партия из 350 ответов.

В письмах Деду Морозу липецкие дети достаточно часто просят скорейшего завершения военных конфликтов. Самые желаемые подарки — ватрушки, лыжи, щенки и котята, сладости, а также гаджеты — телефоны и планшеты. Один ребёнок попросил для бабушки лыжи, а для себя — «Роллс-Ройс». Правда, не указал, какой — игрушечный или настоящий.

Судя по всему, пишут и взрослые. В одном письме было примерно следующее: «Дед Мороз, не могли бы вы ускорить популярный американский видеохостинг, а то больше не могу смотреть телевизор».

Почта Деда Мороза отправляет ответы только жителям Липецка, по традиции много посланий приходит и из районов, и даже из других городов: из Воронежа, Тамбова.

Написавшие Деду Морозу будут получать ответы до 1 февраля. А сами почтовые ящики в парках будут работать до 7 января.

Разбирать почту Деду Морозу помогают «эльфы» и «гномы»: молодёжь Липецка, члены Совета лидеров, волонтёры. Все работают в фирменных красных колпаках.

Самая большая сложность в этой работе — разобрать детский почерк. К сожалению, больше половины из тысячи писем оказались или без обратного адреса, или он указан неразборчиво, бывает, что указана квартира, а номер дома — нет.

Почта Деда Мороза работает в парках Липецка пять лет. Авторы самых душевных и трогательных посланий иногда не только получают ответ от Деда Мороза — он может и прийти в гости. Так, два года назад ребёнок написал, что летом  сгорел его дом, и с тех пор в семье нет телевизора — а это, как говорил почтальон Печкин, главное украшение новогоднего стола. Дед Мороз нашёл спонсоров и исполнил мечту о телевизоре.
Новый год
Дед Мороз
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru