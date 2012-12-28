Общество
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сегодня, 15:09
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Самозанятость: как сняться с учета
Самозанятость – удобный способ легализовать свои доходы от регулярных или нерегулярных подработок, неплохой трамплин для первых шагов в бизнесе для тех, кто не готов сразу регистрировать ИП.
Однако в какой-то момент самозанятость из удобного инструмента может стать помехой для дальнейшего развития. GOROD48 уже рассказывал, как стать самозанятым, теперь представляем, как можно сняться с учета.
Ограничения для самозанятых
Самозанятость – это специальный налоговый режим для частных специалистов, на который встают по собственной инициативе: чтобы начать бизнес с минимальными бюрократическими проволочками или оформлять периодические подработки с компанией, не оформляясь в штат. Однако у самозанятости есть ограничения, о которых следует знать.
Недоступны некоторые выплаты. Нельзя получить налоговый вычет – самозанятый не платит налог НДФЛ в размере 13%, который можно вернуть при покупке квартиры, лечении или обучении. Такие вычеты человек может оформить, если совмещает этот режим с основной работой, где идут отчисления. Вычеты в этом случае рассчитываются именно с дохода по основному месту работы. У самозанятого нет больничных и декретных отпусков.
Причины отказа от самозанятости
Самозанятость оформляли для разовых подработок, на небольшой срок. Например, работник уволился с прежнего места, новое еще не нашел, на время поисков решил брать периодические подработки. Еще вариант – работник устал ездить на вахту, решил осесть на одном месте, оформился официально в штат, с налоговыми отчислениями, социальными гарантиями, отпуском и больничными.
Начинающий бизнесмен понял, что бизнес пошел, пора расширяться. Самозанятость же мешает получать больше дохода, нанимать людей: пора оформлять ИП или малое (среднее) предприятие, переходить на другой налоговый режим.
Налогоплательщик устраивается работать на государственную службу. Госслужащие не имеют права вести дополнительную деятельность, в том числе в качестве самозанятого.
Как закрыть статус самозанятого
Чтобы прекратить деятельность в качестве самозанятого, нужно сняться с учёта в ФНС. Сделать это можно самостоятельно в любой момент, визит в налоговую не обязателен. Один из самых популярных способов – через мобильное приложение «Мой налог», с которым работал плательщик. В приложении нужно найти кнопку «Сняться с учета», выбрать одну из причин («Я больше не занимаюсь такой деятельностью», «Я стал госслужащим», «Утратил право на применение специального налогового режима»), подтвердить свой выбор и дождаться уведомления от налоговой. С момента отправки заявки вы официально сняты с учёта как самозанятый. Инспекторы рассмотрят обращение и в течение трёх рабочих дней направят решение в личный кабинет. Лучше сохранить документ для последующего предъявления.
Многие банки также могут оформлять самозанятость и соответственно передавать заявления о снятии с налогового учета в рамках этого режима. Порядок действий в разных банках может незначительно отличаться, однако в целом схема похожая: в мобильном приложении банка перейти на вкладку, где оформлялась самозанятость, в разделе «настройки» выбрать опцию «отключить в банке и налоговой».
Шаги после закрытия статуса самозанятого
Если гражданин снят с учета по НПД, но за ним числится неуплаченная налоговая задолженность, она не аннулируется. Оплатить долг перед бюджетом все равно нужно. Погасить задолженность можно через приложение «Мой налог» - у бывшего самозанятого остается ограниченный доступ в свой личный кабинет (нельзя формировать чеки для подтверждения оплаты услуг, но можно оплатить налог).
Если вы продолжаете бизнес в другом статусе, сообщите клиентам, что больше не используете статус самозанятого. Предоставьте им новые реквизиты для оплаты при необходимости. Если вы получали льготы и пособия, и доходы от самозанятости повлияли на расчеты, сообщите в соответствующие государственные службы, что вы аннулировали статус (у вас больше нет подработок), предоставьте подтверждение от налоговой.
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