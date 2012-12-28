Самозанятость: как сняться с учета

Самозанятость – удобный способ легализовать свои доходы от регулярных или нерегулярных подработок, неплохой трамплин для первых шагов в бизнесе для тех, кто не готов сразу регистрировать ИП.



Однако в какой-то момент самозанятость из удобного инструмента может стать помехой для дальнейшего развития. GOROD48 уже рассказывал, как стать самозанятым , теперь представляем, как можно сняться с учета.





Ограничения для самозанятых





Самозанятость – это специальный налоговый режим для частных специалистов, на который встают по собственной инициативе: чтобы начать бизнес с минимальными бюрократическими проволочками или оформлять периодические подработки с компанией, не оформляясь в штат. Однако у самозанятости есть ограничения, о которых следует знать.











Недоступны некоторые выплаты. Нельзя получить налоговый вычет – самозанятый не платит налог НДФЛ в размере 13%, который можно вернуть при покупке квартиры, лечении или обучении. Такие вычеты человек может оформить, если совмещает этот режим с основной работой, где идут отчисления. Вычеты в этом случае рассчитываются именно с дохода по основному месту работы. У самозанятого нет больничных и декретных отпусков.





Причины отказа от самозанятости





Самозанятость оформляли для разовых подработок, на небольшой срок. Например, работник уволился с прежнего места, новое еще не нашел, на время поисков решил брать периодические подработки. Еще вариант – работник устал ездить на вахту, решил осесть на одном месте, оформился официально в штат, с налоговыми отчислениями, социальными гарантиями, отпуском и больничными.





Начинающий бизнесмен понял, что бизнес пошел, пора расширяться. Самозанятость же мешает получать больше дохода, нанимать людей: пора оформлять ИП или малое (среднее) предприятие, переходить на другой налоговый режим.





Налогоплательщик устраивается работать на государственную службу. Госслужащие не имеют права вести дополнительную деятельность, в том числе в качестве самозанятого.





Как закрыть статус самозанятого





Чтобы прекратить деятельность в качестве самозанятого, нужно сняться с учёта в ФНС. Сделать это можно самостоятельно в любой момент, визит в налоговую не обязателен. Один из самых популярных способов – через мобильное приложение «Мой налог», с которым работал плательщик. В приложении нужно найти кнопку «Сняться с учета», выбрать одну из причин («Я больше не занимаюсь такой деятельностью», «Я стал госслужащим», «Утратил право на применение специального налогового режима»), подтвердить свой выбор и дождаться уведомления от налоговой. С момента отправки заявки вы официально сняты с учёта как самозанятый. Инспекторы рассмотрят обращение и в течение трёх рабочих дней направят решение в личный кабинет. Лучше сохранить документ для последующего предъявления.





Многие банки также могут оформлять самозанятость и соответственно передавать заявления о снятии с налогового учета в рамках этого режима. Порядок действий в разных банках может незначительно отличаться, однако в целом схема похожая: в мобильном приложении банка перейти на вкладку, где оформлялась самозанятость, в разделе «настройки» выбрать опцию «отключить в банке и налоговой».











Шаги после закрытия статуса самозанятого





Если гражданин снят с учета по НПД, но за ним числится неуплаченная налоговая задолженность, она не аннулируется. Оплатить долг перед бюджетом все равно нужно. Погасить задолженность можно через приложение «Мой налог» - у бывшего самозанятого остается ограниченный доступ в свой личный кабинет (нельзя формировать чеки для подтверждения оплаты услуг, но можно оплатить налог).





Если вы продолжаете бизнес в другом статусе, сообщите клиентам, что больше не используете статус самозанятого. Предоставьте им новые реквизиты для оплаты при необходимости. Если вы получали льготы и пособия, и доходы от самозанятости повлияли на расчеты, сообщите в соответствующие государственные службы, что вы аннулировали статус (у вас больше нет подработок), предоставьте подтверждение от налоговой.

Так, начинающий бизнесмен на этом режиме не имеет права продавать чужие или маркированные вещи. Нельзя сдавать в аренду нежилую недвижимость. Нельзя быть посредником – например, вязальщица, которая занимается перчатками и варежками, решила поделиться в своем аккаунте контактами и работами коллеги по цеху, который вяжет шапки: такая реклама является нарушением. Самозанятому нельзя нанимать помощников или наемных работников даже для разовых задач. Онлайн-магазин раскрутился и нужен курьер? Пора переоформляться в качестве индивидуального предпринимателя. Строго говоря, самозанятость – это предложение или продажа личных услуг. Есть и ограничения по доходам от своей деятельности на самозанятости – не более 2,4 миллиона рублей в год. Также наличие режима не позволит получить статус безработного.Самозанятые граждане могут отказаться от применения специального налогового режима через портал «Госуслуги». Подать заявление можно в мобильном приложении или на сайте. Нужна подтверждённая учётная запись. Здесь в разделе «Снятие с учета самозанятых» нужно выбрать причину и отправить заявление. Система заполнит недостающие сведения из вашего личного профиля и передаст запрос в налоговую.Существуют ситуации, в которых плательщика налога на профессиональный доход снимает с учета сама налоговая – если годовой доход плательщика превысил лимит в 2,4 миллиона рублей (плательщик переводится как предприниматель на другой налоговый режим), или нарушены условия самозанятости (принял на работу сотрудников, занялся перепродажей товаров промышленного производства, в аренду сдает нежилое помещение вместо жилого).