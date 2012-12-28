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Происшествия
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Общество
4070
сегодня, 15:09
5

Самозанятость: как сняться с учета

Самозанятость – удобный способ легализовать свои доходы от регулярных или нерегулярных подработок, неплохой трамплин для первых шагов в бизнесе для тех, кто не готов сразу регистрировать ИП.

Однако в какой-то момент самозанятость из удобного инструмента может стать помехой для дальнейшего развития. GOROD48 уже рассказывал, как стать самозанятым, теперь представляем, как можно сняться с учета.

Ограничения для самозанятых

Самозанятость – это специальный налоговый режим для частных специалистов, на который встают по собственной инициативе: чтобы начать бизнес с минимальными бюрократическими проволочками или оформлять периодические подработки с компанией, не оформляясь в штат. Однако у самозанятости есть ограничения, о которых следует знать.

Так, начинающий бизнесмен на этом режиме не имеет права продавать чужие или маркированные вещи. Нельзя сдавать в аренду нежилую недвижимость. Нельзя быть посредником – например, вязальщица, которая занимается перчатками и варежками, решила поделиться в своем аккаунте контактами и работами коллеги по цеху, который вяжет шапки: такая реклама является нарушением. Самозанятому нельзя нанимать помощников или наемных работников даже для разовых задач. Онлайн-магазин раскрутился и нужен курьер? Пора переоформляться в качестве индивидуального предпринимателя. Строго говоря, самозанятость – это предложение или продажа личных услуг. Есть и ограничения по доходам от своей деятельности на самозанятости – не более 2,4 миллиона рублей в год. Также наличие режима не позволит получить статус безработного.

Недоступны некоторые выплаты. Нельзя получить налоговый вычет – самозанятый не платит налог НДФЛ в размере 13%, который можно вернуть при покупке квартиры, лечении или обучении. Такие вычеты человек может оформить, если совмещает этот режим с основной работой, где идут отчисления. Вычеты в этом случае рассчитываются именно с дохода по основному месту работы. У самозанятого нет больничных и декретных отпусков.

Причины отказа от самозанятости

Самозанятость оформляли для разовых подработок, на небольшой срок. Например, работник уволился с прежнего места, новое еще не нашел, на время поисков решил брать периодические подработки. Еще вариант – работник устал ездить на вахту, решил осесть на одном месте, оформился официально в штат, с налоговыми отчислениями, социальными гарантиями, отпуском и больничными.

Начинающий бизнесмен понял, что бизнес пошел, пора расширяться. Самозанятость же мешает получать больше дохода, нанимать людей: пора оформлять ИП или малое (среднее) предприятие, переходить на другой налоговый режим.

Налогоплательщик устраивается работать на государственную службу. Госслужащие не имеют права вести дополнительную деятельность, в том числе в качестве самозанятого.

Как закрыть статус самозанятого

Чтобы прекратить деятельность в качестве самозанятого, нужно сняться с учёта в ФНС. Сделать это можно самостоятельно в любой момент, визит в налоговую не обязателен. Один из самых популярных способов – через мобильное приложение «Мой налог», с которым работал плательщик. В приложении нужно найти кнопку «Сняться с учета», выбрать одну из причин («Я больше не занимаюсь такой деятельностью», «Я стал госслужащим», «Утратил право на применение специального налогового режима»), подтвердить свой выбор и дождаться уведомления от налоговой. С момента отправки заявки вы официально сняты с учёта как самозанятый. Инспекторы рассмотрят обращение и в течение трёх рабочих дней направят решение в личный кабинет. Лучше сохранить документ для последующего предъявления.

Самозанятые граждане могут отказаться от применения специального налогового режима через портал «Госуслуги». Подать заявление можно в мобильном приложении или на сайте. Нужна подтверждённая учётная запись. Здесь в разделе «Снятие с учета самозанятых» нужно выбрать причину и отправить заявление. Система заполнит недостающие сведения из вашего личного профиля и передаст запрос в налоговую.
Многие банки также могут оформлять самозанятость и соответственно передавать заявления о снятии с налогового учета в рамках этого режима. Порядок действий в разных банках может незначительно отличаться, однако в целом схема похожая: в мобильном приложении банка перейти на вкладку, где оформлялась самозанятость, в разделе «настройки» выбрать опцию «отключить в банке и налоговой».

Существуют ситуации, в которых плательщика налога на профессиональный доход снимает с учета сама налоговая – если годовой доход плательщика превысил лимит в 2,4 миллиона рублей (плательщик переводится как предприниматель на другой налоговый режим), или нарушены условия самозанятости (принял на работу сотрудников, занялся перепродажей товаров промышленного производства, в аренду сдает нежилое помещение вместо жилого).

Шаги после закрытия статуса самозанятого

Если гражданин снят с учета по НПД, но за ним числится неуплаченная налоговая задолженность, она не аннулируется. Оплатить долг перед бюджетом все равно нужно. Погасить задолженность можно через приложение «Мой налог» - у бывшего самозанятого остается ограниченный доступ в свой личный кабинет (нельзя формировать чеки для подтверждения оплаты услуг, но можно оплатить налог).

Если вы продолжаете бизнес в другом статусе, сообщите клиентам, что больше не используете статус самозанятого. Предоставьте им новые реквизиты для оплаты при необходимости. Если вы получали льготы и пособия, и доходы от самозанятости повлияли на расчеты, сообщите в соответствующие государственные службы, что вы аннулировали статус (у вас больше нет подработок), предоставьте подтверждение от налоговой.
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Коко джамбо
6 минут назад
Само прокармливаемый
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Сейчас
сегодня, 18:31
Дураков нет.
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Гость
сегодня, 18:27
И с тех пор, как вы сниметесь с учёта за вами будет пристальный контроль. Налоговая никого в покое не оставит.
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Злой бамбр
сегодня, 20:08
Кому ты впёрся? Недоношенный:)))
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Ник
сегодня, 19:43
Да мы следим за тобой мой дружок...
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