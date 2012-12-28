Самозанятость: как оформить режим

Все большую популярность набирает в России один из самых новых налоговых режимов - налог на профессиональный доход (НПД) или самозанятость. Этот специальный налоговый режим позволяет фиксировать доход с подработок без риска получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность. Его могут применять индивидуальные предприниматели и обычные граждане-физлица. GOROD48 подскажет, кому этот режим может быть выгоден и как его оформить.





Немного статистики





Режим самозанятости оказался востребованным – по данным ФНС на начало декабря в России зарегистрировались 12 миллионов самозанятых – к началу 2024 года таковых было 9,3 миллиона. Федеральная налоговая служба отмечает, что популярные виды деятельности – это строительство, перевозка пассажиров, маркетинг и реклама, создание продукции собственного производства и сдача в аренду квартир. 40% от общего числа самозанятых - женщины, а 60% - мужчины. При этом первые в основном трудятся в области индустрии красоты, маркетинга и рекламы, а вторые нередко оказывают услуги в области строительства и перевозки пассажиров. В Липецкой области по данным ФНС на 30 ноября было зарегистрировано почти 61,3 тысячи самозанятых, на 31 декабря 2023 года их количество составляло чуть более 44,8 тысячи человек.





Особенности режима самозанятости





Особенностью самозанятости является простота применения этого режима, минимум обязанностей, низкая процентная ставка по налогу. Он не требует представления отчетности, регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (хотя предприниматели могут использовать этот режим при определенных условиях), уплаты фиксированных страховых взносов. Налог рассчитывается по льготной ставке – с доходов уплачивается 4%, если деньги за работу получены от физических лиц (например, фотограф сделал фотосессию для семьи), или 6% за оплату от ИП и юридических лиц (тот же фотограф провел коммерческую съемку для ресторана). Можно совмещать основную работу по найму с самозанятостью – исключение составляют госслужащие. Расчеты проводятся через систему «Мой налог», там же автоматически рассчитывается сумма налога. Самозанятый может работать по желанию – появилось время зимой вязать игрушки и продавать их, налоговая учтет эти доходы от подработки. Весной стало не до игрушек, продаж также нет – никаких налогов не начисляется.





Впрочем, минусы тоже имеются. Главный — отсутствие социальных гарантий и налоговых вычетов. Если для вас налоговый режим на профессиональный доход единственный, вы не платите НДФЛ – значит, налоговые вычеты для вас недоступны. Вы не вернете уплаченный налог при ипотечных выплатах, не получите возврата части средств за учебу или лечение. Также нет больничных и отпускных — эта забота ложится на плечи самозанятого. Самозанятый не выходит в декретный отпуск, он может лишь обеспечить себе выходные за свой счет, отказавшись от работы. Оформиться в качестве безработного при статусе самозанятого также нельзя – сперва потребуется сняться с учета как плательщик налога на профессиональный доход. Трудовой стаж за деятельность в качестве самозанятого не засчитывается – самозанятые в отличие от тех же ИП не платят обязательные страховые взносы в Социальный фонд. Отношение банков к плательщикам налога на профессиональный доход бывает неоднозначным: работа вторых легальная, однако назвать их доход стабильным сложно. Из-за этого некоторые банки отказывают самозанятым в кредите и ипотеке или предлагают менее выгодные условия, чем работающим по трудовому договору. С другой стороны, в качестве созаемщика дополнительный доход самозанятого (если имеется основная работа по найму) при оформлении ипотеки станет скорее плюсом.





Как оформить самозанятость





Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно несколькими способами.





Через официальное мобильное приложение «Мой налог». После установки приложения потребуется загрузить свои паспортные данные и ИНН, а также прикрепить фото или сделать снимок в формате Real Time, то есть прямо на месте через приложение. Подтвердить данные также можно через доступ к «Госуслугам» - для этого в приложении необходимо указать этот способ регистрации.





Можно зарегистрироваться через уполномоченные банки (в «родном» банке можете узнать, существует ли такая опция, если хотите оформить самозанятость через банк). Регистрация проходит прямо в приложении банка, работать и выдавать чеки можно там же, поэтому дополнительно ничего скачивать не нужно.





Можно лично прийти в налоговую службу и сообщить о своем намерении. Постановка на учет в налоговом органе гражданина Российской Федерации в качестве самозанятого осуществляется на основании заявления, сведений из паспорта гражданина Российской Федерации и фото.





В следующем выпуске расскажем, как отказаться от статуса самозанятого, если возникла такая необходимость.

Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» начал действовать с 1 января 2019 года – сперва его запустили в четырех регионах, чуть позже распространили на 20, а с 1 июля 2020 года самозанятые могут зарегистрироваться во всех регионах России. Этот режим должен был помочь создать простой и удобный способ легального ведения деятельности для человека, который работает сам на себя (или подрабатывает периодически) или продает товары собственного производства, не имея наемных работников с трудовыми договорами. Налоговый режим можно также использовать при сдаче в аренду недвижимости – если та не является коммерческой. Важно, чтобы годовой доход не превышал 2,4 миллиона рублей.Следует помнить, режим не подойдет, если вы торгуете чужими товарами. Например, у вас палатка на рынке или небольшой отдел в торговом центре по продаже обуви или духов. Самозанятому нельзя торговать товарами, которые произвел кто-то другой, только изделиями собственного производства. Также нельзя нанимать работников – если решили заняться ремонтом квартир, то в одиночку. Нельзя торговать подакцизными товарами, добывать и реализовывать полезные ископаемые.Если оформлен личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, можно провести регистрацию через личный кабинет плательщика НПД – нужно будет ввести пароль, который используется при входе в личный кабинет ФНС, и ИНН.