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Общество
В Липецкую область возвращается тепло
Погода в Липецке
На окружной перевернулся микроавтобус
Происшествия
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сельский детектив – подозреваемый в краже поделился похищенным со своей мамой
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Происшествия
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Происшествия
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Происшествия
1869
сегодня, 09:11
8

Сельский детектив – подозреваемый в краже поделился похищенным со своей мамой

В Добринском районе разыгралась драма из-за денег.

Липецкие «анискины» раскрыли «кражу года» в Добринском районе. В этой истории всё – и сельская пастораль, и предательство, и сыновняя любовь.

В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области рассказали, что в полицию обратилась 46-летняя жительница района с заявлением о краже сбережений – 65 тысяч рублей. И преступление было мгновенно раскрыто – под подозрение попал 33-летний мужчина.

- Подозреваемый осуществлял в доме потерпевшей работы по установке пластиковых окон. Увидев, как хозяйка дома с кошельком зашла в сарай, злоумышленник, решил посмотреть, что она там спрятала. В хозяйственной постройке он обнаружил кошелек с денежными средствами. Часть наличных в размере 22 тысяч рублей фигурант отдал своей матери, остальные потратил на личные нужды, - сообщили в полиции.

Горе-работнику и примерному сыну избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По пунктам «б» и «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение и причинением значительного ущерба гражданину» ему грозит до 5 лет заключения.
Кража
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
65+
сегодня, 13:04
Раньше в деревне флягу с брагой зарывали в навозе , мы пацаны знали где уже готова тащили на пятачок в общее употребление .
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Animal planet.
сегодня, 13:00
Где корреспондент который с юмором пишет статьи? Пусть больше пишет,а то сайт скучный. И где исторические хроники по воскресеньям?
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Гость
сегодня, 12:09
Он поступил как любящий сын поделился с мамой. Однозначно оправдать!
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911
сегодня, 10:32
Надо и мамку сажать - УК РФ Статья 205.6. Несообщение о преступлении
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Валентина
сегодня, 12:24
А маме он сказал, что честно заработал.
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Вася
сегодня, 11:57
51 статья Конституции) позволяет не свидетельствовать против себя и близких родственников
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Да
сегодня, 10:05
Все деревенские прячут деньги в сарае - мне еще дед это ноу-хау передал
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Райкин
сегодня, 09:50
Сарафанное радио В с.Крутом закрывается заведение фейкомании и пособничества сил тьмы.
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