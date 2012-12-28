Сельский детектив – подозреваемый в краже поделился похищенным со своей мамой

В Добринском районе разыгралась драма из-за денег.





В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области рассказали, что в полицию обратилась 46-летняя жительница района с заявлением о краже сбережений – 65 тысяч рублей. И преступление было мгновенно раскрыто – под подозрение попал 33-летний мужчина.

Липецкие «анискины» раскрыли «кражу года» в Добринском районе. В этой истории всё – и сельская пастораль, и предательство, и сыновняя любовь.- Подозреваемый осуществлял в доме потерпевшей работы по установке пластиковых окон. Увидев, как хозяйка дома с кошельком зашла в сарай, злоумышленник, решил посмотреть, что она там спрятала. В хозяйственной постройке он обнаружил кошелек с денежными средствами. Часть наличных в размере 22 тысяч рублей фигурант отдал своей матери, остальные потратил на личные нужды, - сообщили в полиции.Горе-работнику и примерному сыну избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По пунктам «б» и «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение и причинением значительного ущерба гражданину» ему грозит до 5 лет заключения.