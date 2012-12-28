Конфликт бывших партнёров по бизнесу из-за денег закончился стрельбой

37-летнего липчанина судят по обвинению в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью с применением оружия.

Советский районный суд рассматривает дело о стрельбе из травматического оружия, которая произошла в районе Сырского Рудника 2 февраля этого года. На скамье подсудимых — 37-летний липчанин, которого обвиняют в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью с применением оружия (по пункту «з» части второй статьи 112 УК РФ).Как рассказали GOROD48 в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, у магазина на улице Ударников поссорились два бывших партнёра по бизнесу — мужчины вместе занимались перепродажей бытовой техники, но потом прекратили совместную деятельность. Отношения разладились и спустя два года 37-летний мужчина встретил бывшего компаньона у магазина, перекрыв ему дорогу.По версии следствия, подсудимый в ходе конфликта с потерпевшим стал требовать с него деньги, которые тот якобы остался ему должен после завершения деловых отношений, и кричать на бывшего партнёра нецензурной бранью. А потом и вовсе достал травматический пистолет и выстрелил. Пуля попала под левое колено потерпевшего. Судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу, что здоровью мужчины был причинён вред средней тяжести, не опасный для жизни человека.Теперь стрелку грозит до пяти лет лишения свободы.