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сегодня, 10:06
9

Больше сотни дворников будут сегодня чистить дворы от снега

Также на улице города вышли 49 единиц коммунальной техники

Сегодня в Липецке с утра идет снег, местами сильный, сопровождаемый сильным ветром, на дорогах гололед.

«В уборке городских улиц с утра задействовано 49 единиц техники и 110 дворников. Осуществляется подметание и посыпка дорог и тротуаров», — сообщили в мэрии Липецка.
снег
уборка улиц
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Комментарии (9)

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Сначала новые
Не эксперт
4 минуты назад
Будем надеяться скоро растает, надежды на коммунальщиков не питаю, хожу со своей лопатой, уже учёные с прошлого года)
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Петр Сергеевич
6 минут назад
"...посыпка дорог и тротуаров" Зачем? Чтобы дорога стала грязной и "ядовитой"?
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vlad
7 минут назад
Так чистить лопатами нечего, если только подметать.
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Скоро отрапортуют
13 минут назад
что весь снег убрали))))) которого нет)))
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Грязинский
16 минут назад
А в Грязях кроме ветра нет ничего , ну так типа снега что-то с ветром срывается и всё. Можно сказать нет никакого снега
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110 дворников
40 минут назад
Не слишком ли много для полумиллионого города? У нас ведь много меньше, чем 110 домов. Остановки, магазины, прочие территории не считаются.
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Житель
43 минуты назад
Да погодите рапортовать, снег еще не нападал и особо не обещают.
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Надеюсь
52 минуты назад
Им доплатят за выход в выходной
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Лена
52 минуты назад
Это смех один снега вопще мало чистить нечего.
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