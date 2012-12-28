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Общество
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сегодня, 10:06
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Больше сотни дворников будут сегодня чистить дворы от снега
Также на улице города вышли 49 единиц коммунальной техники
«В уборке городских улиц с утра задействовано 49 единиц техники и 110 дворников. Осуществляется подметание и посыпка дорог и тротуаров», — сообщили в мэрии Липецка.
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