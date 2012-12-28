Больше сотни дворников будут сегодня чистить дворы от снега

Также на улице города вышли 49 единиц коммунальной техники

Сегодня в Липецке с утра идет снег, местами сильный, сопровождаемый сильным ветром, на дорогах гололед.«В уборке городских улиц с утра задействовано 49 единиц техники и 110 дворников. Осуществляется подметание и посыпка дорог и тротуаров», — сообщили в мэрии Липецка.