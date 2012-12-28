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Роспотребнадзор готовит коллективный иск в защиту клиентов недостроенного в парке Победы фитнес-клуба
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Общество
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11 минут назад
Роспотребнадзор готовит коллективный иск в защиту клиентов недостроенного в парке Победы фитнес-клуба
Абонементы в зал продавали задолго до его открытия, которое так и не состоялось.
Тем не менее, строительство клуба до сих не завершено, и он так и не открылся. В Роспотребнадзор с жалобами на ООО «Ареал» обратились уже семеро липчан. Они требуют расторжения договоров с ООО «Ареал» и возврата уплаченных за абонементы денег, а годовые абонементы в строящийся в парке Победы фитнес-клуб «СитиФитнес» стоили от 18 до 25 тысяч рублей. Однако компания требования потребителей в добровольном порядке не исполняет.
Для подачи коллективного иска в суд нужно не менее двадцати пострадавших. Обратиться с просьбой о присоединении к иску можно, направив в Роспотребнадзор соответствующее заявление с оригиналами документов, подтверждающих нарушение прав — договоров с ООО «Ареал».
Обращения принимают в отделе защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Липецкой области по адресу: 398002, Липецк, Гагарина, д. 60А. По всем возникающим вопросам потребители получить консультации по телефонам: 8 (4742) 30-88-52, 8 (4742) 30-88-68, 8 (4742) 30-88-03.
Добавим, что некоторые клиенты фитнес-клуба уже самостоятельно отстояли свои интересы в суде. Так, один липчанин отсудил у ООО «Ареал» 76,5 тысячи рублей: это стоимость клубной карты — 19,5 тысячи рублей, компенсация морального вреда — 10 тысяч рублей, неустойка, штраф и судебные расходы.
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