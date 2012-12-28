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Происшествия
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40 минут назад
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В драке таксистки и пассажирки появился ещё один пострадавший
Во время женской разборки получил повреждения автомобиль «Джили Монжаро».
Напомним, этот момент записала камера наблюдения: пассажирка открывает заднюю дверь такси, чтобы забрать вещи, а ее оппонентка тащит женщину по асфальту и задевает дверью «Джили», в автомобиле срабатывает сигнализация.
— На бампере моей машины образовался скол. Сейчас я пытаюсь оформить ДТП и получить справку, после чего буду обращаться в страховую компанию, — рассказал GOROD48 владелец автомобиля.
В конфликте женщин разбирается отдел полиции №7. Пассажирка и таксистка подали обоюдные заявление о порче имущества и нанесении телесных повреждений.
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