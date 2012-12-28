Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Сбитая в Усмани 21-летняя девушка умерла в больнице
Происшествия
В лесу под Липецком нашли тело 37-летнего мужчины
Происшествия
Мэрия Липецка борется с незаконными постройками
Общество
Между улицей 50 лет НЛМК и руслом Воронежа обнаружена еще одна река
Общество
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
«Помогите! У нас лифт месяц не работает!»
Общество
Управляющая компания потребовала демонтировать остекление балкона
Общество
Липчанка Елена Бабикова покидает пост министра ТЭК и ЖКХ Тамбовской области
Общество
Статистика: в Липецкой области за неделю вновь подорожали мясо, рыба и молочные продукты
Экономика
Липецкая вечЁрка: погибшая на пожаре, новая река в городе и как справиться с зимней хандрой
Общество
Читать все
Сегодня в Липецке: концерт при свечах, Задонск – матерь городов русских и липчанам запретят курить на ходу
Общество
Управляющая компания потребовала демонтировать остекление балкона
Общество
Тротуары горбатого моста перекрыли раскопками
Общество
Сироте-инвалиду предложили вложиться в строительный бизнес: дело о мошенничестве на два миллиона рублей дошло до суда
Происшествия
Грязинцу пообещали доначислить пенсионные баллы: он продал машину и перевёл больше миллиона рублей мошенникам
Происшествия
Три человека пострадали в аварии на улице Волгоградской
Происшествия
В драке таксистки и пассажирки появился ещё один пострадавший
Происшествия
Мошенники обманули уже 4,5 тысячи липчан
Происшествия
Из «Хонды» украли вещей на 160 тысяч рублей
Происшествия
В Липецке ночью разбили дверь бара
Происшествия
Читать все
Происшествия
521
40 минут назад
4

В драке таксистки и пассажирки появился ещё один пострадавший

Во время женской разборки получил повреждения автомобиль «Джили Монжаро».

В редакцию GOROD48 сегодня обратился ещё один пострадавший в ходе конфликта таксистки и пассажирки, который произошёл 24 ноября около четырёх утра напротив дома №10 по улице Шерстобитова. 35-летний мужчина владелец того самого автомобиля «Джили Монжаро», который задело трогавшееся с места такси.

Напомним, этот момент записала камера наблюдения: пассажирка открывает заднюю дверь такси, чтобы забрать вещи, а ее оппонентка тащит женщину по асфальту и задевает дверью «Джили», в автомобиле срабатывает сигнализация.

— На бампере моей машины образовался скол. Сейчас я пытаюсь оформить ДТП и получить справку, после чего буду обращаться в страховую компанию, — рассказал GOROD48 владелец автомобиля.

В конфликте женщин разбирается отдел полиции №7. Пассажирка и таксистка подали обоюдные заявление о порче имущества и нанесении телесных повреждений.
такси
конфликт
драка
0
0
1
0
1

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
7 минут назад
Таксистка сама себе создала проблемы и всем таксистам ,сейчас их шмонать из за неё начнут
Ответить
Елкина
17 минут назад
Так пассажирка по видео просила ППС вызвать ГАИ, а они стояли с насмешкой и надменным лицом.В чем видимо и спровоцировали её на скандал. Все встала на свои места. Может такси была под действием вещест каких?Поэтому и скрылась с места.И везти не хотела, зная что в эту ночь по тревоге были подняты службы.На кольце стояли.
Ответить
214
28 минут назад
Если дознание признает ущерб, нанесенный Джили Монджаро в результате ДТП, то водиель такси может себе смло искать новую работу, ибо будет пешеходом...
Ответить
Автолюбитель
28 минут назад
Ну вот и конец карьере таксиске. Оставление места ДТП.... Справедливость торжествует!
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru