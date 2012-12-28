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9 минут назад

В Липецке подрались таксистка и её пассажирка: в конфликте разбираются полицейские

И та, и другая заявляют о порче имущества и нанесении телесных повреждений.

Отдел полиции №7 разбирается в конфликте двух женщин: водителя и пассажирки такси. Ссора произошла 30 ноября около 4 часов утра.

Водитель такси забрала пассажирку с ребёнком от дома по улице Шерстобитова, но в машине между женщинами началась ссора, которая позже перешла на улице в рукопашную. Драку женщин записала камера наблюдения.

По словам таксистки, в её адрес звучали оскорбления. В результате женщина-водитель пожаловалась в полицию на разбитый телефон и планшет, синяки и ушибы.

Когда на место приехали полицейские, пассажирка начала пререкаться и с ними и требовать вызвать Госавтоинспекцию и даже ФСО. При этом пассажирка рассказала своё видение конфликта: по её версии, это водитель таскала её по асфальту, а также якобы похитила у пассажирки сумку с паспортом и деньгами.



Но во встречном заявлении в полицию пассажирка о краже писать не стала, а указала только нанесение телесных повреждений и порчу имущества.

— В отдел полиции №7 УМВД России по городу Липецку поступили два встречных заявления от женщин: от водителя такси и её пассажирки. И та, и другая заявляют о порче имущества и нанесении телесных повреждений. Заявлений о краже не поступало. Полиция проводит проверку, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Видео - t.me/kamera48lip
такси
конфликт
драка
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