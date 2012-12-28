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сегодня, 10:44
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«Она меня чуть не задавила»: конфликт таксистки и пассажирки вышел за пределы драки
В ходе проверки будет дана оценка действиям водителя такси по линии Госавтоинспекции.
Сегодня с GOROD48 связалась пассажирка такси и рассказала, из-за чего началась ссора и чем она закончилась. Как оказалось, уже после драки едва не произошло ДТП: автомобиль такси трогается с места в то время, когда пассажирка открывает заднюю дверь, чтобы забрать вещи. Машина даже немного протащила женщину по асфальту и, вероятно, был задет припаркованный рядом с местом разборок автомобиль — у него срабатывает сигнализация.
По словам пассажирки, в гостях она припозднилась из-за сначала желтого, а потом красного уровня опасности. Красный уровень был отменён ближе к четырём утра 24 ноября, и тогда женщина решила вызвать такси и ехать домой. Но оказалось, что в приложении агрегатора такси и текущий адрес был указан неправильно, и точка прибытия. Из-за этого между пассажиркой и таксисткой сразу накалились отношения.
По словам пассажирки, ей было нужно в место, которое находилось в 10 минутах езды от указанного в приложении. Но договориться не получилось. Пассажирка настаивала: «Я заплачу». По её словам, она предлагала таксистке тройную цену и чуть ли не 3000 рублей, но та ехать отказывалась и даже швырнула ей деньги в лицо. Таксистка проехала 200 метров и потребовала покинуть салон. При этом у женщины списались деньги за поездку. А дальше началась драка — сначала в машине, а потом — на улице (это запечатлено на видео). Но и этим всё не закончилось.
Потом было ещё продолжение конфликта (к этому времени ребёнка в салоне уже не было). На втором видео запечатлено, как пассажирка выходит из машины, открывает заднюю дверь, чтобы забрать сумку, но в это время машина трогается с места.
По словам пассажирки, в этот момент её вполне могли задавить. Кроме того, сработала сигнализация у соседней машины — возможно, такси её задело. Именно поэтому пассажирка потом и требовала вызвать Госавтоинспекцию.
С сумкой пассажирки таксистка сначала уехала, но потом её вернула. Пассажирка возмущена не только этим: она интересуется, почему машина была без шашечек и имеет ли вообще таксистка лицензию.
— В ходе проводимой по обоюдным заявлениям женщин проверки будет дана оценка действиям участников конфликта: в том числе и действиям водителя такси по линии Госавтоинспекции, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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