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«Она меня чуть не задавила»: конфликт таксистки и пассажирки вышел за пределы драки

В ходе проверки будет дана оценка действиям водителя такси по линии Госавтоинспекции.

Накануне мы рассказали, что в Липецке подрались таксистка и её пассажирка: в конфликте, который по уточнённым данным, произошёл ночью 24 ноября, разбирается отдел полиции №7. Женины подали обоюдные заявление о порче имущества и нанесении телесных повреждений.

Сегодня с GOROD48 связалась пассажирка такси и рассказала, из-за чего началась ссора и чем она закончилась. Как оказалось, уже после драки едва не произошло ДТП: автомобиль такси трогается с места в то время, когда пассажирка открывает заднюю дверь, чтобы забрать вещи. Машина даже немного протащила женщину по асфальту и, вероятно, был задет припаркованный рядом с местом разборок автомобиль — у него срабатывает сигнализация.

По словам пассажирки, в гостях она припозднилась из-за сначала желтого, а потом красного уровня опасности. Красный уровень был отменён ближе к четырём утра 24 ноября, и тогда женщина решила вызвать такси и ехать домой. Но оказалось, что в приложении агрегатора такси и текущий адрес был указан неправильно, и точка прибытия. Из-за этого между пассажиркой и таксисткой сразу накалились отношения.

По словам пассажирки, ей было нужно в место, которое находилось в 10 минутах езды от указанного в приложении. Но договориться не получилось. Пассажирка настаивала: «Я заплачу». По её словам, она предлагала таксистке тройную цену и чуть ли не 3000 рублей, но та ехать отказывалась и даже швырнула ей деньги в лицо. Таксистка проехала 200 метров и потребовала покинуть салон. При этом у женщины списались деньги за поездку. А дальше началась драка — сначала в машине, а потом — на улице (это запечатлено на видео). Но и этим всё не закончилось.

Видео - t.me/kamera48lip

Потом было ещё продолжение конфликта (к этому времени ребёнка в салоне уже не было). На втором видео запечатлено, как пассажирка выходит из машины, открывает заднюю дверь, чтобы забрать сумку, но в это время машина трогается с места.

По словам пассажирки, в этот момент её вполне могли задавить. Кроме того, сработала сигнализация у соседней машины — возможно, такси её задело. Именно поэтому пассажирка потом и требовала вызвать Госавтоинспекцию.

С сумкой пассажирки таксистка сначала уехала, но потом её вернула. Пассажирка возмущена не только этим: она интересуется, почему машина была без шашечек и имеет ли вообще таксистка лицензию.

— В ходе проводимой по обоюдным заявлениям женщин проверки будет дана оценка действиям участников конфликта: в том числе и действиям водителя такси по линии Госавтоинспекции, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

такси
драка
конфликт
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Комментарии (14)

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Как гость
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Сначала новые
мнение
9 минут назад
Если бы не видео где "добропорядочная" пассажирка разговаривает с сотрудником ппс, я может быть и поверила в эту сказку. Такая мамаша любого достанет. Тащить ребенка в такое время это надо додуматься. Органам опеки следует проверить любительницу ночных гуляний с ребенком.
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Елкина
12 минут назад
Женщина в такси ночью... Зашквал. Или ищет папочек богатых пьяненьких по ночам? А тут женщина....
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петя .
14 минут назад
дурь какая то.
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Гость
22 минуты назад
Для таких случаев, камера в автомобиле просто необходима, стоит не особенно дорого, а решает кучу вопросов и проблем
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Гость
26 минут назад
Яндекс как всегда , не причём , но "подключашку", теперь точно накажут , имхо
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мама, дорогая
30 минут назад
Куда мир катится- даже две женщины не могут договориться мирно , между собой.....
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Гость
38 минут назад
Таксиста лишить прав, оставила места ДТП, проверить разрешающие документы , и провести медосвидетельствование обеих. Что то тут не так
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Лип
28 минут назад
С головой совсем плохо
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мизантроп
40 минут назад
Из-за этих кривых таксистских приложений и гнусной системы так называемых "агрегаторов" и якобы "самозанятых" таксистов возникают постоянные проблемы\конфликты, теперь вот полиции и ГАИ работы навалили. А "агрегатор" как всегда ни при чём :)
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Лип
56 минут назад
Дома надо сидеть а не шляться по гостям, таксистка правильно сделала, в пьяном виде телефон становится не управляемым какое там приложение оно не причем
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Такси
57 минут назад
Левое,налоги не платят.И гаишников боятся.
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