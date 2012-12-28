Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На 13 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В действиях задавившего во сне четырехмесячную дочь мужчины усмотрели признаки преступления
Происшествия
Дело о ДТП с машиной полной подростков расследует СК
Происшествия
Дело оперуполномоченного, помогавшего подбросившему 17-летней девушке наркотики знакомому, дошло до суда
Происшествия
Сегодня в Липецке: рыбный четверг и как работодатели начали отговаривать липчан от увольнения
Общество
Липецк VS Липецкий муниципальный округ: конфликт на миллион
Общество
Липецкая вечЁрка: подробности гибели малышки, стрельба на дороге и «Кайенн» против кабана
Общество
В пожаре на Соколе погибла женщина
Происшествия
Липчанин заплатит штраф за сообщение в мессенджере
Общество
24-летний усманец отправился в колонию-поселение за пьяную езду на скутере
Происшествия
Читать все
«Опель Астра» врезался в дерево: пострадала женщина-водитель
Происшествия
240 гектаров земли были проданы за 2,1 миллиона рублей в обход конкурентных процедур
Общество
Двух липчанок обманули при покупке ёлок в интернете
Происшествия
Большая пресс-конференция для маленьких школьников
Общество
39-летний мужчина погиб, выпав с балкона четвёртого этажа
Происшествия
38-летний житель Ссёлок получил 17 лет колонии за жестокое убийство жены в новогоднюю ночь
Происшествия
34-летний гость украл из квартиры 56-летней липчанки 205 тысяч рублей
Происшествия
Елецкая семья отсудила у управляющей компании 300 000 рублей за отравление угарным газом
Происшествия
29-летний закладчик из Твери пытался сбыть 3,5 килограмма наркотиков
Происшествия
В пожаре на Соколе погибла женщина
Происшествия
Читать все
Происшествия
184
44 минуты назад
1

Елецкая семья отсудила у управляющей компании 300 000 рублей за отравление угарным газом

Областной суд утвердил решение Советского районного суда о взыскании с управляющей компании компенсации морального вреда в пользу семьи, отравившейся угарным газом.

Речь идёт о событиях, которые произошли поздно вечером 16 января 2023 года в Ельце на улице Юбилейной. 32-летняя женщина и ее 4-летний ребенок отравились угарным газом в своей квартире. Сообщение о происшествии по системе «112» поступило в 22:20: позвонил глава семьи. «Скорая помощь» доставила женщину в горбольницу № 2, а ее сына — в детскую больницу. Около полуночи аварийная бригада отключила газ в пяти квартирах этого дома, оказалось, что в дымоходе отсутствовала тяга.

Было установлено, что женщина и ребенок отравились из-за нарушения тяги в дымовом канале при эксплуатации бытового газового оборудования — проточного водонагревателя, автоматика которого не обеспечила своевременного отключения подачи газа. Также выяснилось, что обслуживающая дом УК «Эталон» проверяла дымовые и вентиляционные каналы в феврале, апреле и сентябре 2022 года. Но в квартире, где произошла беда, такая проверка как раз не проводилась.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, изначально в иске к управляющей компании и поставщику газа пострадавшие просили компенсацию морального вреда по миллиону рублей — в пользу взрослых членов семьи и два миллиона рублей — в пользу ребенка. Но Советский районный суд Липецка, признав надлежащим ответчиком управляющую компанию, удовлетворил требования о компенсации морального вреда в общей сложности на 300 тысяч рублей. УК подала апелляционную жалобу.

«В ходе апелляционного рассмотрения гражданского дела установлено, что превышение безопасного уровня концентрации угарного газа в квартире произошло в результате того, что управляющая компания не осуществляла контроль за системой вентиляционных каналов и дымоотводных систем, которые не соответствовали требованиям безопасности. При определении размера компенсации суд учел непродолжительный срок нахождения пострадавших на стационарном лечении, а также отсутствие умысла со стороны управляющей компании. Решение суда первой инстанции оставлено без изменения», — сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.
отравление
угарный газ
0
0
0
2
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость старый
9 минут назад
В цивилизованных странах ГАЗ очень редко используют в быту. Электричество более надежный и безопасный вид энергии для бытовых нужд, особенно в МКД.
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru