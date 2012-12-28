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Елецкая семья отсудила у управляющей компании 300 000 рублей за отравление угарным газом
Происшествия
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44 минуты назад
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Елецкая семья отсудила у управляющей компании 300 000 рублей за отравление угарным газом
Областной суд утвердил решение Советского районного суда о взыскании с управляющей компании компенсации морального вреда в пользу семьи, отравившейся угарным газом.
Было установлено, что женщина и ребенок отравились из-за нарушения тяги в дымовом канале при эксплуатации бытового газового оборудования — проточного водонагревателя, автоматика которого не обеспечила своевременного отключения подачи газа. Также выяснилось, что обслуживающая дом УК «Эталон» проверяла дымовые и вентиляционные каналы в феврале, апреле и сентябре 2022 года. Но в квартире, где произошла беда, такая проверка как раз не проводилась.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, изначально в иске к управляющей компании и поставщику газа пострадавшие просили компенсацию морального вреда по миллиону рублей — в пользу взрослых членов семьи и два миллиона рублей — в пользу ребенка. Но Советский районный суд Липецка, признав надлежащим ответчиком управляющую компанию, удовлетворил требования о компенсации морального вреда в общей сложности на 300 тысяч рублей. УК подала апелляционную жалобу.
«В ходе апелляционного рассмотрения гражданского дела установлено, что превышение безопасного уровня концентрации угарного газа в квартире произошло в результате того, что управляющая компания не осуществляла контроль за системой вентиляционных каналов и дымоотводных систем, которые не соответствовали требованиям безопасности. При определении размера компенсации суд учел непродолжительный срок нахождения пострадавших на стационарном лечении, а также отсутствие умысла со стороны управляющей компании. Решение суда первой инстанции оставлено без изменения», — сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.
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