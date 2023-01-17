Общество

58 минут назад

В Ельце женщина и четырехлетний ребёнок отравились угарным газом

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#отравление #угарный газ
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В Ельце женщина и четырехлетний ребёнок отравились угарным газом

Аварийная бригада отключила газоснабжение в 5 квартирах этого дома по причине отсутствия тяги в дымоходе.

Как пишет районная газета « Красное знамя», поздно вечером 16 января в одном из домов по улице Юбилейной в Ельце 32-летняя женщина и ее 4-летний ребенок отравились угарным газом.

Как сообщает ЕДДС Ельца, сообщение о происшествии по системе «112» поступило в 22:20: по мобильному позвонил глава этой семьи.

«Скорая помощь» доставила пострадавших в лечебные учреждения Ельца: маму — в горбольницу № 2, сына — в детскую больницу.

Около полуночи аварийная бригада отключила газоснабжение в 5 квартирах этого дома по причине отсутствия тяги в дымоходе.

Аварийно-восстановительные работы начались сегодня, 17 января. 

Сейчас пытаются выяснить причины и условия происшествия, а также выявить виновных.

619
#отравление #угарный газ
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