Общество
58 минут назад
В Ельце женщина и четырехлетний ребёнок отравились угарным газом
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Аварийная бригада отключила газоснабжение в 5 квартирах этого дома по причине отсутствия тяги в дымоходе.
Как пишет районная газета « Красное знамя», поздно вечером 16 января в одном из домов по улице Юбилейной в Ельце 32-летняя женщина и ее 4-летний ребенок отравились угарным газом.
Как сообщает ЕДДС Ельца, сообщение о происшествии по системе «112» поступило в 22:20: по мобильному позвонил глава этой семьи.
«Скорая помощь» доставила пострадавших в лечебные учреждения Ельца: маму — в горбольницу № 2, сына — в детскую больницу.
Около полуночи аварийная бригада отключила газоснабжение в 5 квартирах этого дома по причине отсутствия тяги в дымоходе.
Аварийно-восстановительные работы начались сегодня, 17 января.
Сейчас пытаются выяснить причины и условия происшествия, а также выявить виновных.
Как сообщает ЕДДС Ельца, сообщение о происшествии по системе «112» поступило в 22:20: по мобильному позвонил глава этой семьи.
«Скорая помощь» доставила пострадавших в лечебные учреждения Ельца: маму — в горбольницу № 2, сына — в детскую больницу.
Около полуночи аварийная бригада отключила газоснабжение в 5 квартирах этого дома по причине отсутствия тяги в дымоходе.
Аварийно-восстановительные работы начались сегодня, 17 января.
Сейчас пытаются выяснить причины и условия происшествия, а также выявить виновных.
619