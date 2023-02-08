Происшествия
19 минут назад
Причиной отравления семьи в Ельце угарным газом стало нарушение в работе водонагревателя
Но при этом в квартире, где произошла беда, проверка дымовых и вентиляционных каналов управляющей компанией не проводилась.
Напомним, 16 января в одной из квартир дома №5 по улице Юбилейной в Ельце 32-летняя женщина и ее 4-летний ребенок отравились угарным газом. Сообщение о происшествии по системе «112» поступило в 22:20: по мобильному позвонил глава этой семьи. «Скорая помощь» доставила пострадавших в лечебные учреждения Ельца: маму — в горбольницу № 2, сына — в детскую больницу. Около полуночи аварийная бригада отключила газоснабжение в пяти квартирах этого дома по причине отсутствия тяги в дымоходе.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, прокуратура Ельца повела проверку и оценила обеспечение безопасности внутридомового газового оборудования. Было установлено, что причиной отравления угарным газом в квартире явилось нарушение тяги в дымовом канале при эксплуатации бытового газового оборудования - проточного водонагревателя, автоматика которого не обеспечила своевременного отключения подачи газа.
Дом обслуживает УК «Эталон». Управляющей организацией проводилась проверка дымовых и вентиляционных каналов в феврале, апреле и сентябре 2022 года. Но в квартире, где произошла беда, проверка дымовых и вентиляционных каналов как раз не проводилась.
По факту выявленных нарушений 6 февраля прокурором Ельца вынесено постановление о направлении материалов проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 238 УК РФ - выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Кроме того, в адрес директора ООО УК «Эталон» вынесено представление.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, прокуратура Ельца повела проверку и оценила обеспечение безопасности внутридомового газового оборудования. Было установлено, что причиной отравления угарным газом в квартире явилось нарушение тяги в дымовом канале при эксплуатации бытового газового оборудования - проточного водонагревателя, автоматика которого не обеспечила своевременного отключения подачи газа.
Дом обслуживает УК «Эталон». Управляющей организацией проводилась проверка дымовых и вентиляционных каналов в феврале, апреле и сентябре 2022 года. Но в квартире, где произошла беда, проверка дымовых и вентиляционных каналов как раз не проводилась.
По факту выявленных нарушений 6 февраля прокурором Ельца вынесено постановление о направлении материалов проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 238 УК РФ - выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Кроме того, в адрес директора ООО УК «Эталон» вынесено представление.