Арбитражный суд признал недействительными контракты на охрану шести школ и семи детских садов Липецка
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Происшествия
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сегодня, 11:36
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В Липецке проверяют сообщения о минировании Советского суда и школы №63
В школе прошла эвакуация.
Экстренные службы проверяют здания.
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