В Липецке проверяют сообщения о минировании Советского суда и школы №63

В школе прошла эвакуация.

Сегодня в несколько учреждения Липецка поступили анонимные сообщении о минировании. Как сообщает пресс-служба правительства, угрозы получили один из судов (по данным GOROD48, это Советский районный суд), Медицинский информационно-аналитический центр и школа №63, где оперативно была проведена эвакуация.Экстренные службы проверяют здания.