38-летняя липчанка утонула в своей ванной

Женщину обнаружил ее гражданский муж. Причину смерти липчанки установит экспертиза.

Вечером 2 декабря житель дома по улице Яна Фабрициуса сообщил в полицию, что обнаружил в ванной утонувшую сожительницу.На место происшествия прибыли полицейские и сотрудник Следкома. На теле 38-летней погибшей криминалисты не нашли признаков насильственной смерти. Теперь дело — за патологоанатомами.По факту смерти липчанки начата доследственная проверка. По первым сведениям, сожители были наркоманами.