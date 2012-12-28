Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке подрались таксистка и её пассажирка: в конфликте разбираются полицейские
Происшествия
У липчанки остановилось дыхание после приёма витаминов
Здоровье
33-летний отец случайно задавил свою четырехмесячную дочь
Происшествия
Майора ГАИ обвинили в распространении порнографии
Общество
Разнорабочего насмерть придавило соломой: исполнительного директора предприятия ждёт суд
Происшествия
Жительница Косырёвки взыскала с сельсовета 213 тысяч рублей: мимо её дома ездят большегрузы
Общество
На трассе «Липецк – Данков» «Лада» врезалась в разворачивавшийся «Хендай»
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
21-летний липчанин заплатил за несостоявшийся интим 550 тысяч рублей
Происшествия
Липецка вечЁрка: выпавшая из окна девочка, конечная остановка на Белана и премия за кота
Общество
Читать все
33-летний отец случайно задавил свою четырехмесячную дочь
Происшествия
«Она меня чуть не задавила»: конфликт таксистки и пассажирки вышел за пределы драки
Происшествия
Подросток и девочка попали под машины в Липецке
Происшествия
Мигрант нашел банковскую карту и сделал за чужой счёт ставки в букмекерской конторе
Происшествия
38-летняя липчанка утонула в своей ванной
Происшествия
Липчане сдали в банки монет на 1,8 миллиона рублей
Общество
В областной детской больнице двум подросткам после ДТП провели операции по новому методу
Общество
В Липецке в столб у дороги врезалась «Лада-Самара» с ивановскими номерами
Происшествия
Выявленных случаев COVID-19 стало меньше, но от болезни по-прежнему умирают
Коронавирус
61-летняя жительница Грязей согласилась сменить тариф сотовой связи и лишилась 230 тысяч рублей
Происшествия
Читать все
Происшествия
2020
сегодня, 12:46
8

38-летняя липчанка утонула в своей ванной

Женщину обнаружил ее гражданский муж. Причину смерти липчанки установит экспертиза.

Вечером 2 декабря житель дома по улице Яна Фабрициуса сообщил в полицию, что обнаружил в ванной утонувшую сожительницу.

На место происшествия прибыли полицейские и сотрудник Следкома. На теле 38-летней погибшей криминалисты не нашли признаков насильственной смерти. Теперь дело — за патологоанатомами.

По факту смерти липчанки начата доследственная проверка. По первым сведениям, сожители были наркоманами.
утопление
0
16
1
0
1

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
С сокола
12 минут назад
Скорее всего сердечный приступ
Ответить
Да уж
13 минут назад
Может быть, женщине плохо стало, сознание потеряла. У меня когда-то знакомая так погибла. Стирала, в ванне было бельё замочено, видимо, наклонилась над ванной, жарко, сознание потеряла или поскользнулась, и виском о край ванны ударилась и умерла. Дети в школе были, а муж на полётах. Он потом так и не женился, сам детей растил. Если сознание потерять, то и в ванне утонуть можно, теоретически. Мы там не присутствовали, поэтому ни о чём судить не можем.
Ответить
студент бывший
14 минут назад
мое поколение +/- несколько лет потерянные дети, дети родителей, которые работали и выживали.
Ответить
Да
29 минут назад
У Агаты Кристи был похожий рассказ , там родственники утопили мадам чтобы получить ее драгоценности и наследство
Ответить
Водяной
29 минут назад
Это как так можно утонуть в ванне? Там глубина не позволяет.
Ответить
мама, дорогая
37 минут назад
Читала книгу " Энциклопедия смерти", там у одного англичанина жены постоянно в ванне тонули- ни каких признаков насильственной смерти не находили, пока не провели следственный эксперимент- лежачий в ванне становится беспомощным, если неожиданно его схватить за щиколотки и поднять ноги. Никаких следов не остается, а человек утонет.
Ответить
Елена
8 минут назад
Так, наверное и было.
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru