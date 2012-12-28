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Происшествия
2020
сегодня, 12:46
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38-летняя липчанка утонула в своей ванной
Женщину обнаружил ее гражданский муж. Причину смерти липчанки установит экспертиза.
На место происшествия прибыли полицейские и сотрудник Следкома. На теле 38-летней погибшей криминалисты не нашли признаков насильственной смерти. Теперь дело — за патологоанатомами.
По факту смерти липчанки начата доследственная проверка. По первым сведениям, сожители были наркоманами.
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