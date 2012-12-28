Упавший ствол дерева перегородил дорогу в Грязях

Жители улицы СХТ жалуются, что из-за рухнувшего ствола к домам не проехать экстренным службам

В соцсетях жители улицы СХТ в Грязях жалуются на упавший ствол дерева, который перегородил дорогу.«Еще вчера рухнуло огромное дерево на ул. СХТ в Грязях. По счастливой случайности никто не пострадал. Неоднократно просили ЖЭУ убрать сухое дерево, но реакции не последовало. Теперь оно упало, перекрыв проезд возле дома. Вот к чему привело игнорирование просьб. А теперь на все обращения просят ждать. Дерево лежит уже второй день. И видимо полежит еще какое-то время. Ну подумаешь в случае чрезвычайной ситуации - ни скорая ни пожарные не смогут проехать. Да ерунда...», — написали грязинцы в сообществе «ТВК Новости».На фото видно, что упал сдвоенный ствол ранее уже опиленного дерева, корень которого сгнил в труху.