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сегодня, 17:12
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«Металлург» получил мощного конкурента в борьбе за возвращение в «Серебро»

Будущий сезон уже сейчас представляется непростым. но интересным.

Последним 4-м неудачником «Серебра» стало брянское «Динамо», которое почти наверняка в следующем сезоне попадёт в группу №3 «дивизиона Б» и станет соперником «Металлурга».

Судьба динамовцев решалась в стыковых матчах за сохранение прописки в «Серебре» с омским «Иртышом». Первый матч на поле «бело-голубых» сопровождался жалобами хозяев на два не назначенные пенальти, но принёс ничью – 0:0. А ответный матч в крытом манеже «Красная звезда» в Омске принёс победу «Иртышу» - 2:0.

Свою лепту в важнейшую победу «речников» внёс бывший полузащитник «Металлурга» Никита Дорофеев (на фото). В самом конце 1-го тайма 26-летний экс-«сталевар» заработал 11-метровый, который реализовал лучший пенальтист турнира Азнаур Герюгов, забивший свой 5-й гол в турнире (все – с пенальти). В начале второго тайма экс-форвард «Ротора», «Томи», «Нижнего Новгорода» Артём Галаджан застал врасплох бывшего вратаря «Акрона» Тимура Акмурзина – 2:0 и исход противостояния стал ясен.

Добавим, что динамовцы неплохо провели осенний турнир в «Серебре», заняли приличное 5-е место, но им пришлось выступать в стыках, как одной из худших команд весеннего этапа соревнований. А вот аутсайдер весны миасское «Торпедо» этой участи избежало, заняв 3-е место и добившись выхода в сильнейшую подгруппу «Золото».

Ранее из «Сереьра» напрямую вылетели «Краснодар-2», дзержинский «Химик» и наш «Металлург». В сезоне мы обменялись с «Динамо» крупными победами: в Брянске выиграли хозяева – 3:0, дома наши парни взяли реванш – 4:1.

Насколько известно GOROD48, у динамовцев, как и у «Металлурга», в следующем сезоне будет стоять задача вернуться в «Серебро», при этом путёвка наверх будет только одна.К лидерам «группы №3» можно отнести также белгородский «Салют», тамбовский «Спартак», подмосковный «Космос» из Долгопрудного, амбициозный столичный коллектив. Сезон в «дивизионе Б» проходит по старой системе «весна-осень», стартует в апреле, обещает быть интересным, но непростым.

«Металлург» и брянское «Динамо» ранее дважды «закусывались» за единственную путёвку наверх. В 2002 году победителями стали липчане, причём решающий матч наша команда выиграла в Брянске – 1:0, а победный гол Александр Петухов забил в падении через себя «ножницами».

Затем в сезоне-2019/20 «Металлург» уступил в Брянске – 0:2, после осенней дистанции отставал от динамовцев всего на 2 очка и надеялся на реванш в Липецке. Но тот чемпионат оказался не доиграл из-за пандемии COVID-19 и Брянск получил путёвку в ФНЛ. А липчане выбрались туда только спустя год.

Как будет на этот раз?

Фото ФК «Иртыш» (Омск)
Футбол
«Металлург»
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Комментарии (1)

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Старый фанат
сегодня, 17:23
А где покоритель Премьер Лиги ФК Тамбов?
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