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вчера, 19:28
3

Липецкий боксёр на пути к званию мастера спорта

В Туле Мамедалиеву оставался один шаг, но в итоге -2-е место и пока звание КМС. Но терпение и труд всё перетрут.

Воспитанник областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва Ханнар Мамедалиев занял 2-е место на всероссийских соревнованиях по боксу «Гран-При Тула» и подтвердил звание кандидата в мастера спорта.

Успех 20-летнего Ханнара значим потому, что он – один из немногих липецких боксёров, который выступает среди взрослых.

Как рассказал GOROD48 тренер Альберт Масякин, на тульском ринге в весовой категории до 86 кг его ученик выиграл два боя: первый досрочно у соперника из Белгорода, второй – по очкам у боксёра из Ростова-на-Дону.

Перед финалом Мамедалиеву было от чего занервничать, ведь в случае победы он выполнил бы норматив мастера спорта. Соперник из Владимирской области уже имел мастерское звание, но «золота» не отдал, оставив липчанина с «серебром».

- Не хватило опыта! – Считает Масягин, - У соперника за плечами уже чуть ли не сотня боёв, а у нас откуда им взяться?! В Липецкой области противников днём с огнём не сыщешь: у нас полно юношей, юниоров, а к взрослому возрасту все куда-то испаряются. Остаётся ездить по турнирам, нарабатывать опыт, хотя это и хлопотно, и затратно. Но результат должен прийти! Уверен, что Ханнар станет мастером спорта, ведь не зря говорится, что терпение и труд всё перетрут.

У Мамедалиева любопытная судьба: он пришёл в секцию бокса в детстве, а затем на несколько лет забросил занятия. Возмужав, Ханнар вернулся в спортивный зал, но… в любительскую группу «для себя». Там его и заприметил знаменитый липецкий тренер Масякин, вместе они начали наверстывать упущенное. Студенту одного из липецких колледжей не привыкать становиться призёром всероссийских соревнованиях: в Череповце он был 3-м, в Перми – 2-м, но на вершину пьедестала пока не поднимался.

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Ханнар справа

Возможно, что-то изменится уже в декабре в Москве на традиционном турнире памяти ЗМС 9-кратного чемпиона СССР Николая Королёва, где боксёр ОК СШОР планирует выступить.
Бокс
Ханнар Мамедалиев
Альберт Масякин
ОК СШОР
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Комментарии (3)

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Оля
вчера, 21:54
Правда зверьки.
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А
вчера, 20:43
Зачем вы этих зверьков называете липчанами????? В каком месте он липчанин?
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ЛТЗ(пос.соц.бедствия)
вчера, 20:19
А я на пути к тому, что бы стать миллионером, но пока не получается с зарплатой в 50 косарей. Непруха
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