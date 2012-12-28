Липецкий боксёр на пути к званию мастера спорта

В Туле Мамедалиеву оставался один шаг, но в итоге -2-е место и пока звание КМС. Но терпение и труд всё перетрут.

У Мамедалиева любопытная судьба: он пришёл в секцию бокса в детстве, а затем на несколько лет забросил занятия. Возмужав, Ханнар вернулся в спортивный зал, но… в любительскую группу «для себя». Там его и заприметил знаменитый липецкий тренер Масякин, вместе они начали наверстывать упущенное. Студенту одного из липецких колледжей не привыкать становиться призёром всероссийских соревнованиях: в Череповце он был 3-м, в Перми – 2-м, но на вершину пьедестала пока не поднимался.









Ханнар справа



Воспитанник областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва Ханнар Мамедалиев занял 2-е место на всероссийских соревнованиях по боксу «Гран-При Тула» и подтвердил звание кандидата в мастера спорта.Успех 20-летнего Ханнара значим потому, что он – один из немногих липецких боксёров, который выступает среди взрослых.Как рассказал GOROD48 тренер Альберт Масякин, на тульском ринге в весовой категории до 86 кг его ученик выиграл два боя: первый досрочно у соперника из Белгорода, второй – по очкам у боксёра из Ростова-на-Дону.Перед финалом Мамедалиеву было от чего занервничать, ведь в случае победы он выполнил бы норматив мастера спорта. Соперник из Владимирской области уже имел мастерское звание, но «золота» не отдал, оставив липчанина с «серебром».- Не хватило опыта! – Считает Масягин, - У соперника за плечами уже чуть ли не сотня боёв, а у нас откуда им взяться?! В Липецкой области противников днём с огнём не сыщешь: у нас полно юношей, юниоров, а к взрослому возрасту все куда-то испаряются. Остаётся ездить по турнирам, нарабатывать опыт, хотя это и хлопотно, и затратно. Но результат должен прийти! Уверен, что Ханнар станет мастером спорта, ведь не зря говорится, что терпение и труд всё перетрут.Возможно, что-то изменится уже в декабре в Москве на традиционном турнире памяти ЗМС 9-кратного чемпиона СССР Николая Королёва, где боксёр ОК СШОР планирует выступить.