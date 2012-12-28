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Житель Измалковского района решил помочь друзьям-«инвесторам» и отдал через них почти миллион мошенникам
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Циклон уйдет из Липецкой области и заберет тепло
Погода в Липецке
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Погода в Липецке
439
сегодня, 17:00

Циклон уйдет из Липецкой области и заберет тепло

24 ноября Липецкая область окажется в тыловой части уходящего циклона на Поволжье – ночью пройдут дождь и мокрый снег, днем осадки прекратятся, порывы ветра ночью будут достигать 17 м/сек. 25 и 26 ноября атмосферное давление повысится, существенных осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 24 ноября – от 0 до +1 градуса, что на 2-3 градуса выше нормы, 25 и 26 ноября – 1-2 градуса мороза, что в пределах климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 ноября в Липецкой области облачно, ночью дожди и мокрый снег, местами сильные, местами налипание мокрого снега, днем местами небольшие осадки преимущественно в виде снега. Ветер западный, 8-13 м/сек, ночью местами порывы до 15-17 м/сек. Температура ночью и днем от -3 до +2 градусов.

В Липецке облачно, ночью дождь и мокрый снег, днем слабые осадки преимущественно в виде снега. Температура ночью около нуля градусов, днем – от +0 до +2 градусов.

День 24 ноября стал самым теплым в Липецке в 1941 году, тогда в городе было +8. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году – 18 градусов мороза.
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