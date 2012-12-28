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Общество
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сегодня, 13:19
Новогоднее оформление площади Петра уже началось
На площади Петра Великого установили осветительные столбы они же опоры для новогодних гирлянд. Правда, контракт на монтаж сказочного городка еще не заключен.
Но торги по контракту на новогоднему оформлению площади с начальной ценой в 4,7 миллиона рублей еще в самом разгаре. Окончание подачи заявок 27 ноября, 29 ноября — подведение итогов и определение подрядчика.
«На площади Петра работает подрядная организация по прямому договору, поэтому его не видно в торгах. Подрядчик эти столбы покрасил и установил», — рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка. Стоимость работ в мэрии конкретизировать не стали.
Напомним, первый раз площадь Петра Великого стилизовали под сказку «Алиса в Стране чудес» в 2021 году. Тогда подряд получила воронежская фирма. И не разу Алису не ставили местные компании. В 2022 году контракт на украшение площади Петра Великого выиграли компании из Москвы и Тамбова. В 2023 году площадь украшала тамбовская компания.
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