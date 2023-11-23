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Новогоднее убранство площади Петра Великого подешевело более чем на четверть
Торги на украшение площади выиграла компания «Инмир» с предложением в 2,5 миллиона рублей, что на 27% ниже начальной цены контракта.
Компания «Инмир» снизила цену украшения площади Петра Великого на 27% от начальной до 2,5 миллиона рублей. Липчанам не стоит ждать чего-то нового: праздничная площадь будет выглядеть так же, как в последние годы. Здесь появится огромный шатер с лентами гирлянд, окружающих сборную 16-метровую ёлку со звездой на макушке, 500 шарами на ветвях и светодиодной гирляндой длиной в 1 250 метров. Новогоднее оформление площади представляет известную сказку «Алиса в стране чудес». На площади смонтируют малые архитектурные формы — Чеширского кота, Карусель, Кролика с часам, карусель из розовых фламинго и деревянная горка. Кроме того, тут установят осветительный столб высотой 6,5 метра и образующие фотозону 200 небольших живых елей в кадках.
Новогоднее оформление площади Клименкова (район ЛТЗ) от предпринимателя Анны Валиуллиной обойдется мэрии дешевле на 35,2%, чем предполагалось стартовой ценой контракта в 1 524 700 рублей. Компания «Труженик» уменьшила на 0,5% цену украшения площади перед областным Центром культуры и народного творчества, определенную в 1 029 423 рубля.
Торги на новогоднее оформление площадей Соборной и Константиновой, районов Матырский и «Университетский», площади перед Домом музыки на улице Осипенко с предложением в 3 863 670 рублей выиграл МУП «Зеленхоз», не уступив ни копейки.
На Соборной уже начали установку каркаса сборной ели высотой 18 метров. Для ее устройства используют 1 628 сосенок. Ель украсит навершие «Звезда» и 1 200 игрушек. Праздничное дерево такой же высоты, но с менее пышным убранством, появится и в микрорайоне «Университетский». Зато 14-метровую сборную ель на площади Константиновой обовьёт самая длинная светодиодная гирлянда — без малого 2,5 километра. У Дома музыки установят самую маленькую в городе 6-метровую ель.
Все праздничное убранство должно появиться на площадях и улицах до 15 декабря. Разобрать новогодние ели подрядчикам будет нужно с 1 по 15 февраля.