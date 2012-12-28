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948
сегодня, 20:12
6

Департамент транспорта проверяет сообщение о зажатом дверями автобуса трехлетнем ребенке

Проверяющие просмотрят записи камер наблюдения из салона автобуса. Если вина водителя будет установлена, его накажут.

Департамент транспорта администрации Липецка проверит публикацию в соцсетях об инциденте произошедшем в автобусе №12 на Соколе. Якобы водитель автобуса начал движение, перед этим защемив голову трехлетнего мальчика дверями.

«Сегодня возвращались с сыном из детского сада на автобусе №12. Сели у «Радуги» около 18:00. Когда мы выходили из автобуса на остановке «Школа №41», водитель начал закрывать двери, защемил голову моего трехлетнего ребенка, и начал трогаться! Я думаю все, у кого есть дети, поймут какой ужас мы пережили! Спасибо людям, которые начали стучать по автобусу, чтобы водитель остановился! Слава Богу, всё обошлось без серьёзных последствий, но было очень страшно!», — написала в соцсетях мать малыша.

Как сообщили в администрации Липецка, проверяющие просмотрят записи камер наблюдения из салона автобуса, после чего департамент транспорта примет решение по отношению к водителю. Если в его действиях окажутся нарушения, он будет наказан.
ДТП
ребенок
автобус
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Евгения Болдырева
45 минут назад
Сегодня водители автобусов 324 и 347 друг друга обгоняли и зажимали в остановочных карманах при высадке/посадке пассажиров.
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Липчанка
50 минут назад
Город 48, напишите потом, что было на самом деле. Наказали ли водителя или маму оштрафовали за ложные обвинения
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Прохожий
сегодня, 20:31
Надо лучше за своим ребёноком смотреть, а не в смартфон пялится.
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Электросамокатохам
46 минут назад
Не, в Липецке так не принято, лица женского пола и дети здесь - божеские существа и это не обсуждается
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Ну
50 минут назад
Пялиться с мягким пишется, что делать? Пялиться. Грамотей.
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С ЛТЗ
26 минут назад
Пялиться с мягким пишется, что делать? Пялиться. Грамотей. А может что делат, тож вариант. Юмор.
Ответить
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