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Происшествия
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сегодня, 20:12
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Департамент транспорта проверяет сообщение о зажатом дверями автобуса трехлетнем ребенке
Проверяющие просмотрят записи камер наблюдения из салона автобуса. Если вина водителя будет установлена, его накажут.
«Сегодня возвращались с сыном из детского сада на автобусе №12. Сели у «Радуги» около 18:00. Когда мы выходили из автобуса на остановке «Школа №41», водитель начал закрывать двери, защемил голову моего трехлетнего ребенка, и начал трогаться! Я думаю все, у кого есть дети, поймут какой ужас мы пережили! Спасибо людям, которые начали стучать по автобусу, чтобы водитель остановился! Слава Богу, всё обошлось без серьёзных последствий, но было очень страшно!», — написала в соцсетях мать малыша.
Как сообщили в администрации Липецка, проверяющие просмотрят записи камер наблюдения из салона автобуса, после чего департамент транспорта примет решение по отношению к водителю. Если в его действиях окажутся нарушения, он будет наказан.
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