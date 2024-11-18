Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Петровском парке Ельца ловят гигантских толстолобиков несмотря на запрет
Общество
Организатор поджогов и их юный исполнитель задержаны в Липецке
Происшествия
После вмешательства приставов липчанину купили за счёт бюджета инъекции стоимостью 69 миллионов рублей за упаковку
Здоровье
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: найти друг друга или исчезнуть в загробном мире, новогодний корпоратив, отключение горячей воды
Общество
Надо ли законодательно ограничить рост цен на картофель?
ПозиTиV
Установлены все участники конфликта у шаурмичной на Первомайской
Происшествия
Спрятавший труп погибшей пассажирки в лесу водитель получил 6 лет колонии-поселения
Происшествия
Липецкая вечЁрка: снос жилого дома, опухоль с футбольный мяч и новые парковочные правила
Общество
За гибель 47-летнего отца пятерых детей семья получила компенсацию в 600 тысяч рублей
Происшествия
Читать все
Установлены все участники конфликта у шаурмичной на Первомайской
Происшествия
В тепловом комплексе «Квадры» не хватает четверти сотрудников
Общество
Слесарь упал с лестницы и умер в больнице: завершено расследование несчастного случая в ООО «Липецкптица»
Происшествия
Полиция провела проверку по драке девушек-подростков у дискотеки в Ельце
Происшествия
Первые модульные домики для водителей липецких автобусов поставят только в конце ноября
Общество
В Липецкой области сухо, ветрено и до +6
Погода в Липецке
В Липецкой области зафиксированы две смерти от COVID-19
Коронавирус
На четырех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
37-летняя липчанка пришла в гости и зарезала именинника
Происшествия
На НЛМК определили лучшего машиниста тепловоза
НЛМК Live
Читать все
Общество
957
сегодня, 14:12
4

В Липецкой области стартовал первый набор в «Школу 21»

Получить востребованную профессию в сфере цифровых технологий можно совершенно бесплатно.  

В следующем году в одном из самых красивых исторических зданий Липецка, на Зегеля,1, заработает «Школа 21». Приём заявок уже начался. Для поступления на основное обучение необходимо зарегистрироваться на сайте школы, пройти игры на память и логику, а также пройти финальный отборочный этап «бассейн». Предполагается, что «бассейн» запустится в конце февраля — начале марта 2025 года.

Ожидается, что в первом «бассейне» будут 150-200 участников, 70 из них, самых мотивированных и успешных, затем пройдут на основное обучение. Если не получилось с первого раза — есть возможность повторить попытку через четыре месяца — полгода. 

Здание на Зегеля, 1, имеющее статус объекта культурного наследия регионального значения, изначально было построено как учебное заведение: в 1911 году в нем располагалось  реальное училище, потом базировались филиал МИСИС — Московского института стали и сплавов, ЛГТУ и научно-практический центр НЛМК. Теперь в краснокирпичном корпусе будут создавать цифровое будущее страны, и готовить специалистов востребованных IT-профессий в «Школе 21». 

За несколько месяцев ремонта здания строители максимально попытались сохранить его аутентичность. Особая гордость кампуса «Школы 21» — масштабный конференц-зал длиной 30 метров и с высотой потолка в 7,7 метра.

photo_2024-11-18_17-25-34 (2).jpeg

photo_2024-11-18_17-25-34.jpeg

photo_2024-11-18_17-25-33 (2).jpeg

photo_2024-11-18_17-25-33.jpeg

Кампус «Школы 21» будет открыт 24/7 365 дней в году. Помимо конференц-зала, в распоряжении участников обучения окажутся 202 компьютера, переговорные и зоны отдыха. А вот коллектив школы будет совсем небольшим — 12-13 человек. 

Последние пять лет Липецкая область входит в топ-10 субъектов России по уровню цифровой зрелости. За цифровизацией и развитием IT- сферы — будущее, и в нашем регионе это хорошо понимают: как рассказал губернатор Игорь Артамонов, в Липецкой области создан Совет по внедрению искусственного интеллекта, работает голосовой помощник «Ника», искусственный интеллект уже успешно применяют в медицине для расшифровки снимков и получения второго мнения, и в полицейской системе распознавания лиц, а государственным служащим искусственный интеллект помогает принимать решения при выкупах земельных участков. В потенциале вся рутинная алгоритмизируемая деятельность может быть отдана на откуп искусственному интеллекту. Но для такой масштабной цифровой трансформации нужны кадры.

Сейчас в регионе открыто уже 50 площадок для получения IT-образования на уровне школы: IT-кубы и IT-биты, Кванториум и Мобильный Кванториум. Молодёжные IT-центры созданы в возрождённом лагере «Прометей» и при ЛГТУ. Появление «Школы 21» в регионе — это ещё один способ прокачать IT-навыки, только уже для взрослых. 

Прийти учиться в школу могут все желающие от 18 лет и старше вне зависимости от опыта и образования.

По опыту других регионов, среди участников «Школы 21» — не только программисты, но и люди, которые решили кардинально поменять свою жизнь: бывшие полицейские, юристы, кузнецы, инженеры, медики, дирижёры и даже балерины. Некоторым успешно удаётся совмещать свою основную профессию и цифровые навыки. 

Верхней возрастной планки для поступления в школу как таковой нет, сейчас самому старшему участнику в стране 63 года. 

По словам директора «Школы 21» Александра Федякова, в принципе, учиться в школе можно без отрыва от производства, ведь прийти в кампус можно в любое время дня и ночи, но самая эффективная и популярная у участников схема — потратить на прохождение 26-дневного «бассейна» свой отпуск или студентам — каникулы. 

По итогам «бассейна» участников отберут на основное обучение. На него уже потребуется  от 1,5 до 3 лет — в зависимости от темпа и эффективности самих учеников. Здесь учат самым распространённым языкам программирования, навыкам работы с базами данных и мобильной разработки. Еще один ключевой этап — трехмесячная стажировка в ИТ-компании, по итогам которой многие участники получают свои первые предложения о работе.

В настоящее время  «Школа 21» присутствует в 13 регионах России. Все кампусы постоянно обмениваются экспертными знаниями и работают на собственной платформе Сбера, на которой аккумулировано более 10 тысяч часов образовательного контента. 
В образовательной программе множество игровых элементов и даже есть внутренняя валюта для покупки мерча. А в основе обучения лежит методика, которая называется «равный равному». Её суть заключается в том, что участники сами решают поставленные задачи, а если что-то не получается — спрашивают подсказку у соседа и заодно прокачивают мягкие навыки — способность эффективно вести коммуникацию, взаимодействовать с другими и работать в команде. В будущем такие профессионалы — на вес золота: «Школа 21» гордится 100%-м трудоустройством своих выпускников. 

— Задача номер один — стать лучшей образовательной платформой. А параллельно мы готовим для себя кадры: сегодня в Сбере работают более 40 тысяч IT-специалистов, и «Школа 21» — основная опора для формирования нашего резерва. А ещё мы хотим сформировать сообщество неравнодушных, активных, умных, мотивированных людей, способных менять мир вокруг себя в лучшую сторону, — рассказал председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Александр Абрамкин. 

Добавим, что интерес липчан к «Школе 21» появился задолго до её появления в нашем городе — до этого наши земляки ездили учиться  в Казань и Москву. Появление кампуса в Липецке — ещё один аргумент в пользу того, чтобы сказать: «Хочу здесь жить!» и остаться в родном регионе.

Фото: пресс-службы правительства области

образование
«Школа 21»
1
0
0
2
3

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
вал
сегодня, 16:17
А школа №21 на 15 микр ????
Ответить
В добрый путь
сегодня, 15:58
"Образовательный контент аккумулирован в интернете". Это школа без учителей?
Ответить
Пул
сегодня, 14:20
А детям почему нельзя учиться?
Ответить
житель
59 минут назад
потому что обучение в этой школе требует высоких навыков самоорганизации, а дети ими еще не обладают.
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru