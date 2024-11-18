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Общество
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сегодня, 14:12
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В Липецкой области стартовал первый набор в «Школу 21»
Получить востребованную профессию в сфере цифровых технологий можно совершенно бесплатно.
Ожидается, что в первом «бассейне» будут 150-200 участников, 70 из них, самых мотивированных и успешных, затем пройдут на основное обучение. Если не получилось с первого раза — есть возможность повторить попытку через четыре месяца — полгода.
Здание на Зегеля, 1, имеющее статус объекта культурного наследия регионального значения, изначально было построено как учебное заведение: в 1911 году в нем располагалось реальное училище, потом базировались филиал МИСИС — Московского института стали и сплавов, ЛГТУ и научно-практический центр НЛМК. Теперь в краснокирпичном корпусе будут создавать цифровое будущее страны, и готовить специалистов востребованных IT-профессий в «Школе 21».
За несколько месяцев ремонта здания строители максимально попытались сохранить его аутентичность. Особая гордость кампуса «Школы 21» — масштабный конференц-зал длиной 30 метров и с высотой потолка в 7,7 метра.
Кампус «Школы 21» будет открыт 24/7 365 дней в году. Помимо конференц-зала, в распоряжении участников обучения окажутся 202 компьютера, переговорные и зоны отдыха. А вот коллектив школы будет совсем небольшим — 12-13 человек.
Последние пять лет Липецкая область входит в топ-10 субъектов России по уровню цифровой зрелости. За цифровизацией и развитием IT- сферы — будущее, и в нашем регионе это хорошо понимают: как рассказал губернатор Игорь Артамонов, в Липецкой области создан Совет по внедрению искусственного интеллекта, работает голосовой помощник «Ника», искусственный интеллект уже успешно применяют в медицине для расшифровки снимков и получения второго мнения, и в полицейской системе распознавания лиц, а государственным служащим искусственный интеллект помогает принимать решения при выкупах земельных участков. В потенциале вся рутинная алгоритмизируемая деятельность может быть отдана на откуп искусственному интеллекту. Но для такой масштабной цифровой трансформации нужны кадры.
Сейчас в регионе открыто уже 50 площадок для получения IT-образования на уровне школы: IT-кубы и IT-биты, Кванториум и Мобильный Кванториум. Молодёжные IT-центры созданы в возрождённом лагере «Прометей» и при ЛГТУ. Появление «Школы 21» в регионе — это ещё один способ прокачать IT-навыки, только уже для взрослых.
Прийти учиться в школу могут все желающие от 18 лет и старше вне зависимости от опыта и образования.
По опыту других регионов, среди участников «Школы 21» — не только программисты, но и люди, которые решили кардинально поменять свою жизнь: бывшие полицейские, юристы, кузнецы, инженеры, медики, дирижёры и даже балерины. Некоторым успешно удаётся совмещать свою основную профессию и цифровые навыки.
Верхней возрастной планки для поступления в школу как таковой нет, сейчас самому старшему участнику в стране 63 года.
По словам директора «Школы 21» Александра Федякова, в принципе, учиться в школе можно без отрыва от производства, ведь прийти в кампус можно в любое время дня и ночи, но самая эффективная и популярная у участников схема — потратить на прохождение 26-дневного «бассейна» свой отпуск или студентам — каникулы.
По итогам «бассейна» участников отберут на основное обучение. На него уже потребуется от 1,5 до 3 лет — в зависимости от темпа и эффективности самих учеников. Здесь учат самым распространённым языкам программирования, навыкам работы с базами данных и мобильной разработки. Еще один ключевой этап — трехмесячная стажировка в ИТ-компании, по итогам которой многие участники получают свои первые предложения о работе.
В настоящее время «Школа 21» присутствует в 13 регионах России. Все кампусы постоянно обмениваются экспертными знаниями и работают на собственной платформе Сбера, на которой аккумулировано более 10 тысяч часов образовательного контента.
В образовательной программе множество игровых элементов и даже есть внутренняя валюта для покупки мерча. А в основе обучения лежит методика, которая называется «равный равному». Её суть заключается в том, что участники сами решают поставленные задачи, а если что-то не получается — спрашивают подсказку у соседа и заодно прокачивают мягкие навыки — способность эффективно вести коммуникацию, взаимодействовать с другими и работать в команде. В будущем такие профессионалы — на вес золота: «Школа 21» гордится 100%-м трудоустройством своих выпускников.
— Задача номер один — стать лучшей образовательной платформой. А параллельно мы готовим для себя кадры: сегодня в Сбере работают более 40 тысяч IT-специалистов, и «Школа 21» — основная опора для формирования нашего резерва. А ещё мы хотим сформировать сообщество неравнодушных, активных, умных, мотивированных людей, способных менять мир вокруг себя в лучшую сторону, — рассказал председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Александр Абрамкин.
Добавим, что интерес липчан к «Школе 21» появился задолго до её появления в нашем городе — до этого наши земляки ездили учиться в Казань и Москву. Появление кампуса в Липецке — ещё один аргумент в пользу того, чтобы сказать: «Хочу здесь жить!» и остаться в родном регионе.
Фото: пресс-службы правительства области
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