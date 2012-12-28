Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Петровском парке Ельца ловят гигантских толстолобиков несмотря на запрет
Общество
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Циклон с Атлантики принесет в Липецкую область снег с дождем
Погода в Липецке
В центре Липецка и в районе улицы Кривенкова пройдут ремонты теплостей: подача тепла будет ограничена
Общество
Организатор поджогов и их юный исполнитель задержаны в Липецке
Происшествия
Сегодня в Липецке: найти друг друга или исчезнуть в загробном мире, новогодний корпоратив, отключение горячей воды
Общество
После вмешательства приставов липчанину купили за счёт бюджета инъекции стоимостью 69 миллионов рублей за упаковку
Здоровье
Надо ли законодательно ограничить рост цен на картофель?
ПозиTиV
Липецкая вечЁрка: снос жилого дома, опухоль с футбольный мяч и новые парковочные правила
Общество
Дыру в Ельце засыпали
Происшествия
Читать все
Героев СССР и Героев России освободят от уплаты туристического налога в Липецке
Общество
После вмешательства приставов липчанину купили за счёт бюджета инъекции стоимостью 69 миллионов рублей за упаковку
Здоровье
Спрятавший труп погибшей пассажирки в лесу водитель получил 6 лет колонии-поселения
Происшествия
Дело о пьяном угоне «Шкоды» от торгового центра по улице Неделина дошло до суда
Происшествия
Транспортная развязка на кольце Трубного завода находится в планах правительства области
Общество
В Липецке закончили капремонт 1-й гимназии
Общество
Ничего святого: ельчанина обманули при покупке ходунков для инвалидов
Происшествия
В ближайшие три дня в Липецкой области будет бушевать ветер
Погода в Липецке
«Надо ставить цель — миллиард рублей!»
Общество
Из «L-сити» эвакуировали посетителей
Происшествия
Читать все
Происшествия
699
сегодня, 13:09
4

Спрятавший труп погибшей пассажирки в лесу водитель получил 6 лет колонии-поселения

62-летний житель Хлевенского района выслушал приговор за смертельное ДТП и оставление места его совершения. Причём на месте аварии он также бросил тело своей погибшей пассажирки. Её труп нашли только через неделю.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, хлевенец получил шесть лет лишения свободы в колонии-поселении и лишение водительских прав на три года.

Напомним, 17 июня этого года в полицию с заявлением о пропаже 63-летней сестры обратилась жительница Хлевенского района. В тот же день полицейские нашли тело пропавшей женщины на окраине села Новое Дубовое c травмами, характерными для ДТП, а затем отыскали и виновника ее гибели. Оказалось, что 11 июня женщина ехала с 62-летним знакомым на его автомобиле «Лада Гранта», водитель не справился с управлением и машина опрокинулась.

«В суде доказано, что 62-летний водитель автомобиля «Лада-Гранта» с превышением разрешенной скорости ехал по грунтовой полевой дороге в районе села Новое Дубовое. Он отвлекся, потерял контроль за управлением машиной, она опрокинулась на крышу и перевернулась. Его 63-летняя знакомая, которая находилась на переднем пассажирском сидении автомобиля и не пристегнулась ремнем безопасности, от полученных в ДТП травм скончалась на месте. Испугавшись ответственности, мужчина спрятал ее труп в лесополосе и ушел домой. Позже он вернулся на место происшествия и забрал поврежденный автомобиль», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
ДТП
0
0
2
2
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Уважаемые водители
15 минут назад
Пожалуйста, следите, чтобы ваши пассажиры всегда были пристегнуты. Кстати, езжу, периодически, на такси. Никогда не видела там ремень безопасности на заднем сиденье.
Ответить
Ква
15 минут назад
По грунтовке с превышением скорости летел,какой интересно стоял знак?человеческий разум тупеет.
Ответить
Александр Викторович
30 минут назад
Ключевая фраза в данной статье "... и не пристегнулась ремнём безопасности...". Уважаемые пассажиры любого автотранспорта!!! Ремни безопасности придуманы Не для сотрудников ГИБДД чтобы они нас штрафовали. Ремни безопасности придумали для нашей с вами безопасности. Пожалуйста!!! Всегда пристёгивайтесь!!! И пассажиров на заднем сидении это тоже касается!!!
Ответить
Эвелина Георгиевна
48 минут назад
Маловато будет. Пожизненно как минимум!
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru