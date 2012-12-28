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Происшествия
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сегодня, 13:09
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Спрятавший труп погибшей пассажирки в лесу водитель получил 6 лет колонии-поселения
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, хлевенец получил шесть лет лишения свободы в колонии-поселении и лишение водительских прав на три года.
Напомним, 17 июня этого года в полицию с заявлением о пропаже 63-летней сестры обратилась жительница Хлевенского района. В тот же день полицейские нашли тело пропавшей женщины на окраине села Новое Дубовое c травмами, характерными для ДТП, а затем отыскали и виновника ее гибели. Оказалось, что 11 июня женщина ехала с 62-летним знакомым на его автомобиле «Лада Гранта», водитель не справился с управлением и машина опрокинулась.
«В суде доказано, что 62-летний водитель автомобиля «Лада-Гранта» с превышением разрешенной скорости ехал по грунтовой полевой дороге в районе села Новое Дубовое. Он отвлекся, потерял контроль за управлением машиной, она опрокинулась на крышу и перевернулась. Его 63-летняя знакомая, которая находилась на переднем пассажирском сидении автомобиля и не пристегнулась ремнем безопасности, от полученных в ДТП травм скончалась на месте. Испугавшись ответственности, мужчина спрятал ее труп в лесополосе и ушел домой. Позже он вернулся на место происшествия и забрал поврежденный автомобиль», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
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