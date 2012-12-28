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сегодня, 10:17
4

Водитель спрятал труп погибшей пассажирки в лесу: дело дошло до суда

Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Прокуратура Хлевенского района направила в суд уголовное дело 62-летнего водителя, обвиняемом в смертельном ДТП и оставлении места его совершения. Причём на месте аварии он также бросил тело своей погибшей пассажирки.

Напомним, 17 июня этого года в полицию с заявлением о пропаже 63-летней сестры обратилась жительница Хлевенского района. В тот же день полицейские нашли тело пропавшей женщины на окраине села Новое Дубовое c ранениями, характерными для ДТП, а затем отыскали и виновника ее гибели. Оказалось, что 11 июня женщина ехала с 62-летним знакомым на его автомобиле «Лада Гранта», водитель не справился с управлением и машина опрокинулась.

«По версии следствия, водитель автомобиля «Лада-Гранта» с превышением разрешенной скорости ехал по грунтовой полевой дороге в районе села Новое Дубовое, отвлекся, потерял контроль над управлением машиной, и она перевернулась», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Водитель не пострадал, а его 63-летняя пассажирка, которая сидела на переднем сидении и не пристегнулась, погибла. Водитель спрятал труп женщины в лесополосе и ушел домой. А на следующий день вернулся за машиной. Тело погибшей он оставил. Спустя неделю его обнаружили полицейские.

Действия мужчины квалифицированы следствием по пункту «б» части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения». Ему грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы.

ДТП
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Комментарии (4)

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С сокола
22 минуты назад
Чем он думал? Уже седой, а ума нет. На что он надеялся, когда тело прятал? Наверняка все знали что она уехала с ним. Деревня, все друг про друга знают. Да ещё и машина разбита.
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еке
55 минут назад
интересно какая разрешенная скорость на грунтовке
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Жесть
33 минуты назад
40
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ну
сегодня, 10:47
интересно ,на что он так отвелся
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