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Водитель бросил тело погибшей пассажирки на месте аварии: ее нашли через семь дней
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Происшествия
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23 минуты назад

Водитель бросил тело погибшей пассажирки на месте аварии: ее нашли через семь дней

17 июня в полицию с заявлением о пропаже 63-летней сестры обратилась жительница Хлевенского района. В тот же день полицейские нашли тело пропавшей женщины, а затем отыскали и виновника ее гибели.

Тело пропавшей полицейские нашли на окраине села Новое Дубовое. Одновременно оперативники уголовного розыска выяснили, что в последний раз женщину видели в компании местного жителя, с которым она уехала на его автомобиле. А на теле погибшей присутствовали ранения, характерные для ДТП.

«Таким образом, было установлено, что 10 июня женщина  уехала с 62-летним местным жителем на его автомобиле «Лада Гранта». Мужчина не справился с управлением и машина опрокинулась. Водитель не пострадал, а его пассажирка погибла. С места аварии ее виновник скрылся, а на следующий день вернулся и забрал автомобиль. Тело погибшей он оставил на месте», — рассказали в областном управлении МВД.

Вскоре полицейские нашли и разбитую машину. Действия мужчины квалифицированы следствием по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения). Ему грозит от пяти до двенадцати лет заключения. 

авария
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