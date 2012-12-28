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Происшествия
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23 минуты назад
Водитель бросил тело погибшей пассажирки на месте аварии: ее нашли через семь дней
17 июня в полицию с заявлением о пропаже 63-летней сестры обратилась жительница Хлевенского района. В тот же день полицейские нашли тело пропавшей женщины, а затем отыскали и виновника ее гибели.
«Таким образом, было установлено, что 10 июня женщина уехала с 62-летним местным жителем на его автомобиле «Лада Гранта». Мужчина не справился с управлением и машина опрокинулась. Водитель не пострадал, а его пассажирка погибла. С места аварии ее виновник скрылся, а на следующий день вернулся и забрал автомобиль. Тело погибшей он оставил на месте», — рассказали в областном управлении МВД.
Вскоре полицейские нашли и разбитую машину. Действия мужчины квалифицированы следствием по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения). Ему грозит от пяти до двенадцати лет заключения.
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