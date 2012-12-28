Жители Хлевного боятся, что в памятнике-самолете поселятся голуби

Они просят власти заделать дыры в самолете, чтобы тот не превратился в голубятню.

«Администрация Хлевенского района Липецкой области. Заделайте все дыры в списанном военном самолёте, памятник лётчикам. Его облюбовали голуби», — ьакое сообщение опубликовано в паблике Хлевного.Заместитель глава администрации Хлевенского района Владимир Пожидаев сообщил GOROD48, что дыр в самолете нет.— Перед установкой он прошел полную демилитаризацию и герметизацию. Но голуби действительно проблема, от их помета приходится отмывать административные здания, арт-объекты, памятники, порой, с привлечением промышленных альпинистов.Действительно, на фото из сообщения в паблике видно, что голуби загадили только постамент и мемориальную табличку.Владимир Пожидаев поблагодарил местных жителей за неравнодушие и сигнал, который будет отработан в ближайшее время.