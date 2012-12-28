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Жители Хлевного боятся, что в памятнике-самолете поселятся голуби
Происшествия
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Происшествия
299
38 минут назад
2

Жители Хлевного боятся, что в памятнике-самолете поселятся голуби

Они просят власти заделать дыры в самолете, чтобы тот не превратился в голубятню.

«Администрация Хлевенского района Липецкой области. Заделайте все дыры в списанном военном самолёте, памятник лётчикам. Его облюбовали голуби», — ьакое сообщение опубликовано в паблике Хлевного.

Заместитель глава администрации Хлевенского района Владимир Пожидаев сообщил GOROD48, что дыр в самолете нет.

— Перед установкой он прошел полную демилитаризацию и герметизацию. Но голуби действительно проблема, от их помета приходится отмывать административные здания, арт-объекты, памятники, порой, с привлечением промышленных альпинистов.

Действительно, на фото из сообщения в паблике видно, что голуби загадили только постамент и мемориальную табличку.

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Владимир Пожидаев поблагодарил местных жителей за неравнодушие и сигнал, который будет отработан в ближайшее время.

Фото: vk.com/hello_hlevnoe
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Комментарии (2)

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Сначала новые
александр
7 минут назад
а где же самолет на кольцевой Елецкого которая обещала мер поставить еще весной
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бабушка Нюра
16 минут назад
Вам самолёт дороже птиц нелюди
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